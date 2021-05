Von Christian Beck

Sinsheim. Die Kriminalitätsstatistik beinhaltet traditionell Licht und Schatten. Einige erfreuliche Aspekte wurden nun im Gemeinderat präsentiert. Doch manche Entwicklung stimmt traurig. Und vieles davon hat mit Corona zu tun.

> Eine Art letztes Heimspiel dürfte es für Theo Härter gewesen sein. Mittlerweile leitet er das Revier Heidelberg-Nord. Bevor Adrian Harz den Posten des Revierleiters in Sinsheim übernommen hatte, leitete Härter das Revier kommissarisch. Da sich die Kriminalitätsstatistik auf diesen Zeitraum bezog, stellte der Waldangellocher die Zahlen vor – mit sichtlich Freude an der Sache.

> Positive Entwicklungen: Die Zahl der erfassten Straftaten ist gesunken: 2019 waren es 2257, im Jahr 2020 stehen 2050 Taten in der Statistik. Und die Aufklärungsquote hat sich von 61,7 auf 68,2 Prozent erhöht – von drei Straftaten werden im Schnitt also zwei geklärt. Von einem "überdurchschnittlichen Wert" sprach Härter und lobte seine Kollegen.

> Zurückgegangen ist laut Statistik auch die Zahl einiger Delikte: Bei der Straßenkriminalität gab es einen Rückgang von 355 auf 258 Fälle, beim Straßendiebstahl von 166 auf 98 Fälle. Sexualstraftaten wurden ebenfalls weniger erfasst. Und bei alledem spielt Corona eine wichtige Rolle: Es waren weniger Menschen auf der Straße, Kneipen hatten geschlossen, Feste wurden nicht gefeiert.

> 28 Wohnungseinbrüche wurden im Jahr 2020 zur Anzeige gebracht, 30 waren es ein Jahr zuvor. Doch die Aufklärungsquote von 2019 auf 2020 konnte laut Harz in Sinsheim fast verdoppelt werden. Im Jahr 2016 war die Zahl der gemeldeten Wohnungseinbrüche mit 66 deutlich höher. Damals lag ein Schwerpunkt in den Stadtteilen an der Autobahn. Momentan sei ein räumlicher Schwerpunkt nicht zu erkennen, erklärte Harz auf RNZ-Nachfrage.

> Angestiegen sind die erfassten Fälle im Bereich Rauschgift (von 163 auf 197 Fälle). Dies betrifft aber nicht den Handel. Laut Härter wurden Corona-bedingt mehr Personen kontrolliert und dabei schlicht mehr Leute erwischt, die Drogen dabei hatten. Zugenommen hat die Computerkriminalität (von 21 auf 39 Fälle), "weil mehr Menschen im Internet unterwegs waren", sagt Härter. "Etwas überrascht" sei man hingegen vom Anstieg der Gewaltkriminalität gewesen: 2019 waren 72 Fälle erfasst worden, im vergangenen Jahr 89. Bei den schweren oder gefährlichen Körperverletzungen, die darunter fallen, gab es eine Zunahme von 58 auf 70.

> Betrüblich ist die Entwicklung bei der häuslichen Gewalt: Im Jahr 2019 wurden 38 Fälle erfasst, laut Harz in etwa so viel wie die Jahre zuvor auch. Im Jahr 2020 waren es 54 Fälle. Corona-bedingt verbringen viele Menschen mehr Zeit zu Hause, teilweise auf engem Raum. "Da liegen manchmal die Nerven blank", berichtet Harz. Die Polizei habe aber seit Oktober 2019 auch ein verstärktes Auge auf diese Problematik.

> Gibt es Kriminalitätsschwerpunkte? Die meisten Taten ereignen sich in der Kernstadt. Dort gebe es aber nicht den einen Schwerpunkt, sagt Harz auf RNZ-Nachfrage. Mit 14 Fällen sticht die Unterkunft im Fohlenweideweg etwas heraus. Härter erklärt dies mit unterschiedlichen Kulturen, die auf engem Raum zusammenwohnen und einem Sicherheitsdienst, der die Polizei ruft, obwohl das die Bewohner manchmal nicht gemacht hätten.

> Gibt es "Dauerkandidaten"? Auf diese Frage von Hilsbachs Ortsvorsteher Martin Gund antwortete Härter zunächst mit: "Das werten wir nicht aus", um im Anschluss doch ein wenig aus dem Polizeialltag zu plaudern. Seine Kollegen seien bisweilen frustriert, weil Straftäter schnell ermittelt würden, dann aber keine Konsequenzen von Seiten der Justiz folgten. Bei manchen, die man laufen lassen müsse, sei die Wahrscheinlichkeit groß, sie bald wieder zu sehen. Härter sagte: "An manchen Tagen könnte man in den Schreibtisch beißen."

> "Wie ist das Revier besetzt?", fragte CDU-Sprecher Friedhelm Zoller. "Wir sind gerade sehr gut aufgestellt", antwortete Harz, "wir sind bei nahezu 90 Prozent." Damit könne man sehr gut arbeiten. Zwischen 60 und 65 Personen arbeiten dort.

> Wie ist die Lage in den Stadtteilen? Recht unterschiedlich. Am sichersten lebt es sich offenbar in Adersbach, hier wurden im vergangenen Jahr zwei Straftaten registriert. Ähnlich ist es in Hasselbach (sieben Fälle) und Ehrstädt (neun). Am anderen Ende rangiert Steinsfurt mit 158 Fällen – exakt so viele wurden dort auch 2019 registriert. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Harz, dass dies wohl an der Nähe zur Kernstadt sowie zur A 6 liege. Mit deutlichem Abstand folgen Hoffenheim und Rohrbach (jeweils 73), Reihen (65), Dühren (55), Eschelbach (42), Weiler (40), Hilsbach (36) und Waldangelloch (14).