Sinsheim. (tk) Wie viele Menschen es zu betreuen gäbe in Sinsheim, ist ungewiss. Klar ist: Die zwei städtischen Integrationsmanagerinnen sind zurzeit zuständig für 395 tabellarisch gut erfasste Personen. Der Großteil davon, nämlich 52 Prozent, sind junge Erwachsene und Kinder zwischen null und 26 Jahren; 41 Prozent sind Erwachsene ab 27 Jahren; bei sieben Prozent fehle die Altersangabe, sagten Hannah Fürst und Marlena Stoll bei einer Präsentation im Gemeinderatsausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales. Die jungen Sachbearbeiterinnen folgern daraus, dass eine "größtenteils volljährige" Klientel betreut wird. Es handelt sich um 141 Einzelpersonen und 62 Familien.

"Eine Verwaltungsvorschrift" der Landesregierung ordne dem Integrationsmanagement "Geflüchtete ab dem Jahr 2015" zu, die in der städtischen Anschlussunterbringung leben, davon 191 Personen in den zwölf Stadtteilen und 204 in der Kernstadt. Von den Menschen stammen 103 aus Syrien, 73 aus Afghanistan, 62 aus dem Irak, 29 aus Gambia, 20 aus der Türkei, 14 aus Nigeria, zehn aus Pakistan, zehn aus Mazedonien, neun aus Algerien, acht aus Sri Lanka, sieben aus Eritrea, fünf aus Albanien und fünf aus Somalia. Eine von den Sachbearbeiterinnen vorgestellte Statistik weist unter dem Punkt "Sonstige" 13 Personen sowie unter "Ohne Angabe" zwölf Personen aus. Daraus folgt, dass etwas mehr als die Hälfte der Betreuten relativ geringe Bleibeperspektiven hat. Die Verwaltungsvorschrift der Landesregierung räumt diese vorrangig Personen aus Syrien, Eritrea, Iran, Irak und Somalia ein. 48,7 Prozent der betreuten Flüchtlinge stammen aus diesen fünf Ländern.

Eine "gute Bleibeperspektive" hätten laut Fürst 46 Prozent der Betreuten, 204 Personen aufgrund ihrer Aufenthaltserlaubnis, 13 Personen aufgrund einer wegen begonnener Ausbildung erhaltener Duldung, zwei aufgrund einer Duldung wegen einer aufgenommenen Beschäftigung. Lediglich über eine Duldung verfügten 72 Personen in Betreuung der Stadt Sinsheim, 63 Personen haben eine sogenannte Aufenthaltsgestattung; zu 37 Personen gibt es keine Angaben. Fünf Personen fallen unter den Punkt "Sonstige". Die Zahlen würden laut Fürst deutlich machen, "wie viele Personen unversorgt bleiben würden", wenn die städtische Beratung "nur den anerkannten Geflüchteten" angeboten werden würde oder jenen, die aufgrund von Ausbildung oder Beschäftigung bessere Bleibeperspektiven haben.

Bei der Unterkunft sind 23 Prozent der Betreuten in städtischem, 77 in privatem Wohnraum untergebracht. Vor dem Jahr 2019 habe "das Verhältnis noch umgekehrt" ausgesehen, sagt Fürst. In "irgendeiner Art beschäftigt" sind 153 der 204 betreuten Personen ab dem Alter von 17 Jahren, darunter 75 Personen in Vollzeit, zwölf als qualifizierte Kräfte. Zwölf Personen arbeiten in Teilzeit- oder Minijobs, 20 machen eine Ausbildung, 18 Personen besuchen einen Sprachkurs oder eine Schule; 23 Personen seien "Hausfrau oder Hausmann oder als Elternteil beschäftigt"; vier Personen nehmen Teil an einer Weiterbildung oder Qualifizierung.

Beim Leistungsbezug erhält der größte Teil mit 34 Prozent der Personen Arbeitslosengeld II, 22 Prozent hätten es laut Fürst "geschafft, keine öffentlichen Leistungen mehr in Anspruch nehmen zu müssen". Bei 21 Prozent konnte sie keine Angaben machen, 19 Prozent erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ein Prozent erhält Sozialhilfe. "Leistungen können auch aufstockend bezogen werden", fügte Fürst an, weil etwa Arbeitseinkommen oder Ausbildungsvergütung nicht ausreichen würden. "Nicht alle, die Leistungen beziehen, sind auch arbeitslos", sagte sie.

Aufgaben des Integrationsmanagements sind laut Fürst ein Sondierungsgespräch, die Erfassung der Daten, die "Formulierung konkreter Ziele", das Fortschreiben, Überprüfen und Anpassen der Maßnahmen sowie das Vermitteln von Informationen und Ansprechpartnern.Über ihre Tätigkeit berichten die Sachbearbeiterinnen dem Regierungspräsidium, indem Kennzahlen über verschiedene Beratungen sowie Weiterleitungen an andere Dienste nach landeseinheitlichem Standard erhoben werden. Unter anderem würden "tägliche Strichlisten" geführt. Von den 1893 Beratungsgesprächen fanden 1771 im Büro statt, 101 Mal handelte es sich um Beratungen im Büro. Die am öftesten behandelten Inhalte waren 388 Mal das Thema Wohnung, 221 Mal das Thema Kinder, 167 Mal die Ausbildung, 166 Mal der Arbeitsmarkt, 110 Mal die Sprache.

Von einer "hohen Anzahl der Klienten" und "vielen akuten Problemen", etwa bei der Leistungssicherung, sprach Marlena Stoll. Aus diesem Grund sei die "aufsuchende Beratung" – das heißt: das Zugehen sowohl auf neue sowie bereits mit der Verwaltung in Kontakt stehende Personen und Gruppen – "kaum möglich"; die Vermittlung an "Netzwerkpartner" gestalte sich auch wegen der Corona-Auflagen schwierig. Tatsächlich entfalle "ein großer Anteil unserer Arbeit" auf die Beantragung von Leistungen. "Wir machen alles und lösen alle Probleme", sagte Stoll zum Schluss. "Wir lachen, wir trösten, wir hören zu."

Die Frage kam aufgrund aktueller Probleme mit Migrantenfamilien nach einer Schlägerei in Steinsfurt bei Freie-Wähler Rat Harald Gmelin auf, ob das Integrationsmanagement der Stadt imstande ist, auch "bei Integrationsproblemen der zweiten oder dritten Generation" aktiv zu werden. Hier verwies Fürst auf die Zuständigkeit "anderer Migrationsberatungsstellen". CDU-Rat Peter Hesch äußerte die Idee, Geflüchtete noch stärker "ins Ehrenamt" zu bringen. Dass sich das Integrationsmanagement oft auf Hilfen bei Anträgen reduziert, konnte Aktiven-Sprecher Alexander Hertel nachvollziehen: Das Erlernen der deutschen Schrift und Sprache "aus dem Nichts" bis zum in Kursen verlangten "B1"-Niveau hält er für sehr anspruchsvoll: "Das wollt’ ich nicht auf Arabisch machen müssen."