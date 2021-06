Von Christian Beck

Sinsheim. In den vergangenen Monaten war es recht ruhig in der Volkshochschule. Doch das soll sich ändern. Allmählich werden mehr und mehr Kurse angeboten, auch draußen. Spezielle Sommerkurse gibt’s im Angebot, das Programm fürs neue Semester im Herbst steht zu großen Teilen fest. Und eine neue Homepage hat die VHS auch. Interessierte sollen dort in Kürze die Kurse, die zu ihnen passen, schneller finden.

Wer in den kommenden Tagen auf die Rubrik "Zielgruppen" klickt, könne dann Angebote speziell für Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche oder Senioren erhalten – beispielsweise Kinderschwimmkurse, Selbstverteidigung für Frauen oder ein Motorsägenlehrgang. Bei Letzterem könnten auch gerne Frauen mitmachen, berichte VHS-Leiterin Lena Nickel lächelnd, es sei bisher aber nie der Fall gewesen. Dass die Internetseite technisch wie optisch aufgefrischt wurde, war ihr Wunsch. Daran gearbeitet wurde verstärkt seit Jahresbeginn, berichtet Carolin Brunner, bei der VHS unter anderem zuständig für Qualitätsmanagement.

Nur rund 20 Prozent der vorgesehenen Kurse konnten in den vergangenen Monaten tatsächlich angeboten werden, berichten Nickel und Brunner. Manches sei online möglich gewesen, anderes nicht. So hat sich die Corona-Krise auch deutlich auf die Integrationskurse ausgewirkt: Online-Tutorien wurden angeboten, damit jene, die Deutsch lernen möchten oder sollen, nicht ganz den Faden verlieren. "Aber nicht jeder hatte dazu die technischen Möglichkeiten", erklärt Nickel. Denn manche Geflüchtete haben keinen Laptop. Und wenn doch, brauchte ihn oft das Kind, das Fernunterricht hatte. Und mit dem Smartphone am sogenannten "virtuellen Klassenzimmer" teilzunehmen, erlaube das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) nicht, da der Bildschirm zu klein sei.

Ebenfalls schwierig sei es für einige VHS-Dozenten gewesen: Die meisten arbeiten freiberuflich für die VHS und hatten somit Einnahmeverluste, aber keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Einige hätten Corona-Soforthilfen beantragt, berichtet Nickel und fügt hinzu: "Für sie war es schwer." Mittlerweile sei die Stimmung aber positiv: Sowohl Kursteilnehmer als auch Dozenten freuten sich, dass es wieder los geht.

Nun, da viele Menschen die zurückgewonnenen Möglichkeiten auskosten und bei gutem Wetter nach draußen strömen, bietet die VHS auch viele Kurse unter freiem Himmel an. So gibt es beispielsweise Gymnastikkurse an der Kalkofen-Hütte zwischen Hoffenheim und Daisbach oder eine Art Zirkeltraining im Wald. Hier sei der Vorteil, dass die drei Gs, also getestet, geimpft oder genesen, nicht notwendig sind. Bei Kursen oder Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sei das momentan noch der Fall.

Vor diesem Hintergrund soll es spezielle Sommerkurse ab Juli geben: Einen Golf-Schnupperkurs auf dem Buchenauerhof, und auch einen Kurs "Spanisch für die Reise" werde die VHS anbieten. Nickel glaubt, dass das ankommt, weil nun viele im Sommer oder Herbst verreisen möchten. Und auch Präsenz-Vorträge sind wieder möglich. Am Donnerstag, 1. Juli, berichtet Christoph Jauernig, ein ehemaliger Analyst einer Unternehmensberatung, wie er aus dem Hamsterrad ausbrach und seine Sinnkrise bewältigte. Der Vortrag mit Fotos und Musik beginnt um 20 Uhr in der Dr.-Sieber-Halle.

Das Programm für das kommende Herbst- und Wintersemester stehe im Wesentlichen fest, berichtet Brunner. Wieder dabei seien Vorträge aus dem Bereich Gesundheit, neu ist die Idee für einen englischen Buchclub: Teilnehmer können bei Treffen über Buchinhalte diskutieren. So etwas gebe es normalerweise in größeren Städten, erzählt Nickel. Aber vielleicht komme so etwas ja auch in Sinsheim an.

Dass die VHS die Krise auch als Chance betrachtet, betont Brunner: Auch künftig sollen Online-Angebote eine gewisse Rolle spielen, beispielsweise bei Hybrid-Kursen. Hier sind manche Teilnehmer im Kursraum, andere zu Hause. Und das Internet bietet weitere, mitunter kuriose Möglichkeiten: Eine Teilnehmerin eines Spanischkurses schaltete sich regelmäßig aus Bayern zu, berichtet Nickel. Und Dozentin Bianca Lenz habe sich längere Zeit in Mexiko aufgehalten und dort für die VHS Sinsheim Yoga unterrichtet.