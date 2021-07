Von Tim Kegel

Sinsheim. Hochbeete, Pflanzkübel, Sitzbänke und riesige Steinbrocken: Solche Provisorien könnten bald einen autofreien Karlsplatz einleiten. Zumindest nach Ansicht einer Projektgruppe aus Mitgliedern des Gemeinderats, die ihre Ideen jetzt in dessen Kernstadtausschuss vorgestellt hat. Von den Maßnahmen, durch die zwischen 17 und 22 Parkplätze – und mit ihnen der Suchverkehr – wegfallen sollen, erhoffen sich Mitglieder der Grünen-, Freie Wähler-, Aktiv für Sinsheim- und der SPD-Fraktion mehr Aufenthaltsqualität und Verkehrsberuhigung.

Ob das Gesamt-Gremium dem Vorhaben zustimmen wird, ist offen; ebenso die Finanzierung der Ideen, die Infrastrukturamtsleiter Bernd Kippenhan und Stadtentwicklungsamtsleiter Sebastian Falke mit rund 27.000 Euro berechnet haben. Für CDU-Rat Dr. Jens Schellenberger ein Anlass, einzuhaken: Er fand die Planung "angesichts der Haushaltslage etwas kühn". Als sich die Projektgruppe nach einem gemeinsamen Antrag im Februar gegründet hatte, seien bei der damaligen Sitzung neben einem Gestaltungs- "auch ein Finanzierungsvorschlag" vereinbart gewesen, sagte Schellenberger. Aktiven-Sprecher Alexander Hertel entgegnete, dass er über den Betrag "nicht erschrocken" sei und erinnerte "an die Summen, die wir sonst bewegen". Hertel schleuderte Schellenberger entgegen, dass er bald "sehr genau nachschauen" will, was "im nächsten Nachtragshaushalt landet".

Andererseits wurde von der Projektgruppe mehrfach von Sponsorensuche geredet: Aktiven-Rätin Annerose Hassert hofft zwar auf Geld aus dem städtischen Etat, ist aber bereit, "ansonsten von Tür zu Tür" zu gehen. Grünen-Rätin Anja Fürstenberger hält es für sinnstiftend, Kosten durch mehr Eigeninitiative zu drücken: Berufsschulen könnten ihrer Ansicht nach beim Bau von Bänken und Barrieren beteiligt werden, wenn man diese mit den im öffentlichen Bereich notwendigen Industrienormen vertraut machen würde. Außerdem regt sie an, Pflanzkübel mit Zitronenmelisse oder Wildem Majoran zu bestocken; allein ihr eigener Garten könne einiges davon hergeben. Und da wäre auch noch das Modell Bankspende, das Hertel anregt "im Sinne von: Unsere Fraktion spendet diese oder jene Bank." Optischen Pfiff könnten seiner Ansicht nach Graffiti-Sprüher aus dem Umfeld der Mobilen Jugendarbeit beisteuern. "Es ist ein Testlauf", warb Hassert noch einmal um Sympathien, "ein Projekt, das von uns kommt."

Unklar ist, wie das Vorhaben beim Handel ankommt, der zwar auf Parken in Ladennähe, aber auch auf Aufenthaltsqualität Wert legt. Vereinzelt klingen Bedenken an, dass ein Provisorium immer nach einem solchen aussehen wird und dass am Ende die gleiche Anzahl an Autos auf weniger Parkplätze trifft. Händler Klaus Gaude, Freie Wähler-Rat und Handels-Sprecher, hat sich als Freund des Ganzen gezeigt. Der Entscheidungsfindung gab er noch mit, "dass Fachleute draufgeschaut haben".

Bei Oberbürgermeister Jörg Albrecht klingt durch, dass er kein riesiger Freund der Umgestaltung ist, aber sich der Mehrheit fügt: Es gebe beim Karlsplatz "einen breiten Konsens: sanieren", sagt Albrecht, will aber mit dem Provisorium "keine Hoffnung auf baldige Umgestaltung wecken". Bei allem, was in absehbarer Zeit möglicherweise auf dem Platz geschehe, werde man "gar nichts im Boden tun"; eine Überplanung des Areals, wiederholt Albrecht, "wird noch dauern". Zügig soll jetzt ein Ratsvotum her, im Juli fällt die Entscheidung.