Sinsheim-Rohrbach. (cba) "Ich bin ein Dino aus dem letzten Jahrtausend": Für Martina Sickel hat Sprache eine Bedeutung, die weit über ihren Inhalt hinausgeht. Sie ist für sie Therapie und Kunst zugleich. Die 58-Jährige ist Logopädin und schreibt Gedichte. Das eine ist ihr Beruf, das andere ihre Passion. Freunde und Bekannte warten jedes Jahr aufs Neue zu Weihnachten auf die Reime der Sprachtherapeutin, die wenig Worte brauchen, aber viel aussagen.

Zum Schreiben nimmt Sickel dann einen altmodischen Füller. Wenn sie etwas ausdrücken möchte, das sie bewegt, bedient sie sich eines Mediums, das fast so ausgestorben ist wie einst die Dinosaurier: Postkarten und Briefe.

Eines ihrer Gedichte wurde bereits in der Rhein-Neckar-Zeitung veröffentlicht. Auch andere Verlage haben ihre lyrischen Werke abgedruckt. Hierbei gehe jedoch ein Stück Wesenhaftigkeit ihrer Kunst verloren. Für sie zählt immer noch die Individualität des Handgeschriebenen, der momenthafte Ausdruck, der sich in den Schwüngen des Füllers abzeichnet. "Die Handschrift ist für mich mehr als reine Motorik: sie ist für mich Ausdruck der Persönlichkeit," sagt Sickel, in deren Leben sich die intensive Beschäftigung mit der Sprache und deren Wirkung auf den Menschen wie ein roter Faden abzeichnet. Sie studierte Linguistik, Germanistik und Psychologie, zog 2011 von Marburg nach Sinsheim. Die Dynamik der Sprache drückt sich in ihrem Alltag noch auf andere Weise aus: Martina Sickel übt Yoga so perfekt, als wolle sie mit ihrem Körper Buchstaben in den Himmel malen. "Sprache hat für mich viel mit Bewegung zu tun." Ihre Verse pflückt sie beim Spazieren. In der Natur findet sie den Rhythmus, der sich später in ihrer Lyrik widerspiegelt.

Sprache als Therapie: Die enge Verbindung von Ausdruck und Psyche ist nicht nur das Wesen ihrer Arbeit als Therapeutin in einem Sinsheimer Gesundheitszentrum, sondern auch ein wichtiger Aspekt ihres künstlerischen Schaffens: "Solange man noch sprechen kann, nimmt man keine Waffe in die Hand." Ihre Gedichte kom-men zwar nicht leichtfüßig daher, setzen jedoch harmonische Schwingungen in Gang, als hätte jemand ein Mollstück auf der Geige gespielt. Ein großes "Ach" macht sich darin breit wie Wellen in einem See: "Dereinst geboren und manchmal verloren, so füllt sich mein Papier bis zum Abschied im Hier. Alle Zeit ist wie Wind, einmal war ich ein Kind. Ich, die Stille dieser Tage und die Wucht der einen Frage."

Und fast fühlt man die Wehmut, die im Alltag keinen Raum findet, wenn sie schreibt: "Schwankt permanent die Lage, wähl’ ich den inneren Halt. Justiere meine Waage, dann ruht sie mittig bald. Fast höre ich wie Frost mir leise ein Lied anstimmt auf alte Weise."

Unwesentliches weglassen, den Kern herausschälen, das Wesen so nah wie möglich erfassen: Darum geht es ihr, wenn sie sich auf den Boden setzt und den Füller in die Hand nimmt, wenn es sein muss, auch nachts: "Reimen hat für mich viel mit Reduktion und Bündelung zu tun." Und der psychische Aspekt beim Dichten? "Es bewahrt mich davor, mich mit Schmerz und Leid zu identifizieren, ich beobachte nur." Engen Bezug zu dem, wozu Worte fähig sind, hatte Sickel schon immer. "Lesen ist für mich seit jeher wie Zähneputzen."

Dass sie heute Gedichte schreibt und damit ihrem Leben einen künstlerischen Aspekt abringt, hat noch einen anderen Grund: "Ich will etwas machen, das sich der Ökonomie entzieht." Etwas, bei dem es völlig unerheblich ist, ob damit Geld zu machen ist oder nicht. "Ich entziehe mich damit auch für eine kurze Zeit dem Lärm der Welt."