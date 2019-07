Sinsheim-Weiler. (cbe) Das Burgtor zum Innenhof haben sie aufgebrochen, einen großen Sonnenschirm abgeknickt, damit ein Fenster eingeschlagen. Im Inneren haben die Einbrecher schließlich Geschirr zerdeppert, selbst die Spendenkasse wurde zerschlagen. Küchenchef Thorsten Huhn ist stinksauer, Uwe Welz ebenfalls. Und ein bisschen ratlos obendrein. Denn der Pächter des Burgrestaurants weiß nicht, wie solche Einbrüche künftig verhindert werden sollen.

Ein Spaziergänger, der am Freitag gegen 6.30 Uhr mit seinem Hund unterwegs war, bemerkte das offen stehende Tor und das eingeschlagene Fenster, woraufhin er die Polizei verständigte. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag müssen die Einbrecher dort gewütet haben. Und offenbar ging es dabei nur um die Lust an der Zerstörung: Gestohlen wurde nach momentanem Stand nichts. Selbst das Geld der Spendenkasse blieb liegen. "Es hätte schlimmer kommen können", sagt Welz deshalb. Wie hoch der Schaden ist, konnte die Polizei gestern noch nicht beantworten.

Dass man die Täter ermitteln kann, hält Welz für sehr unwahrscheinlich. Die Ordnungshüter ermittelten, erklärt Polizeisprecher Markus Winter. Allzu großen Optimismus will aber auch er nicht verbreiten. Welz hält es für denkbar, dass es sich um Jugendliche oder junge Erwachsene handelt, die reichlich Alkohol intus hatten. Denn davon gebe es dort sehr viele. Wenn die Belegschaft des Restaurants Feierabend mache, sei der Parkplatz voll, teilweise hielten sich dann um die 100 Personen dort auf. Als "Treffpunkt der Halbstarken" bezeichnet Welz den Parkplatz. Dort werde dann von vielen Wasserpfeife geraucht, Pizza gegessen und Schnaps getrunken.

Die Spuren sehe man stets am nächsten Morgen. "Dann ist der Parkplatz eine Müllhalde", zeigt sich der Pächter verärgert. Insbesondere am Montagmorgen seien Reinigungskräfte den ganzen Vormittag beschäftigt, um das Areal zu säubern. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht bestätigt, dass man dort in dieser Hinsicht Probleme habe. An manchen Tagen würden Mitarbeiter des Bauhofs dort drei bis vier Mal die Mülleimer leeren und sauber machen.

Feiernde Jugendliche in der Nacht, Müll im Morgengrauen: In den kommenden Wochen werde dies wohl noch zunehmen, vermutet Welz. Denn zu den lauen Sommernächten kommen dann noch die Sommerferien hinzu. Die Stadt schicke den Ordnungsdienst immer wieder vorbei, und auch die Polizei habe die Ecke im Auge, wie Winter bestätigt. "Wir können dort aber nicht dauerhaft sein", fügt der Polizeisprecher hinzu.

Als mögliche Lösung schlug der OB auf RNZ-Nachfrage eine Videoüberwachung des Areals vor. Dafür eine Genehmigung zu erhalten, gilt meist als schwierig. "In diesem Fall schätze ich sie jedoch als gut ein", erklärt Albrecht. Schließlich befinde sich der Bereich weit außerhalb.

Zur Aufklärung des Einbruchs, der sich laut Polizei zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr ereignet haben muss, werden Zeugen gesucht. Wer Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261 / 6900 zu melden.