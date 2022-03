Von Tim Kegel

Sinsheim-Weiler. Dass hunderte Amphibien Opfer der Golfplatz-Erweiterung im Buchenauerhof werden könnten – dieses Szenario, das Umweltschützer befürchtet hatten, scheint abgewendet. Ob die Gefahr überhaupt bestanden hat, ist nach einem weiteren offiziellen Ortstermin inzwischen unsicher. Fakt ist, dass man im Rahmen des Großprojekts nun auch die Qualität des Golfplatzes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen deutlich verbessern will.

Über mehrere hundert Meter erweitert wurde mittlerweile ein Amphibienschutzzaun. Er schließt nun nahezu alle Bereiche entlang der Baustelle ein, die als Winterquartier für Salamander, Molche, Frösche und Kröten infrage kommen. Vorausgegangen war ein Treffen von Vertretern der Bauherren, des Nabu-Sinsheim, des Umwelt-Fachbüros Bioplan und der Unteren Naturschutzbehörde. Wesentliche Erkenntnis war, dass es einen weiteren Teich auf dem riesigen Gelände gibt, der möglicherweise bislang schon als Laichquartier genutzt wurde; der aber bei Voruntersuchungen nicht näher berücksichtigt wurde. So schildern es Anja Hoffmann aus dem Nabu-Vorstand und Golfplatz-Planungsingenieur Philipp Schwab. Vermutung ist, dass nur ein kleiner Teil der Amphibien in dem Gebiet den weiten Weg nimmt zu einem ersten Tümpel, der bislang als Haupt-Laichgebiet ausgemacht worden war. Ob es so ist, wird sich zeigen, sobald die Amphibienwanderung einsetzt. Zurzeit ist es hierfür zu kalt und trocken. Wäre dem so, würde die Baustelle – zumal mit besserem Zaunschutz – eine deutlich geringere Gefahr für Amphibien darstellen. Unabhängig davon wollen Schwab und Golfclub drei weitere Teiche anlegen. Dies sei "kein großer Aufwand und etwas, das wir gern machen". Idealerweise könne man hiermit verhindern, dass Amphibien künftig die Landstraße im Buchenauerhof überqueren. Und: Auch das Golferlebnis profitiere von einer schönen Landschaft.

Gesichtet wurden beim Ortstermin auch Karten des Gebiets im Umfeld der Golfplätze, aus denen hervorgeht, dass Teile der Flächen sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Gebiete sind, denen strenge Richtlinien zugrunde liegen. Es gebe Anhaltspunkte, dass in diesen "die Bechsteinfledermaus lebt", sagt Hoffmann. Dies müsse man genauer untersuchen, "die Karten sind 30 Jahre alt". Zwar geht von einem Golfplatz keine Gefahr für Bechsteinfledermäuse aus, allerdings fehlt es der Art an Aufzuchthöhlen für ihre Jungen, was oft mit dem Mangel an Totholz in den Wäldern in Verbindung steht. Nun sind die Förster im Kraichgau dafür bekannt, den Totholzanteil in ihre Planungen einzudenken; auf dem Golfplatz wurde man beim Rundgang allerdings auf im Zuge der Bauarbeiten bis auf Brusthöhe gefällte Bäume aufmerksam, die nach Hoffmanns Ansicht als Totholz auf dem Platz verbleiben sollten.

Ähnliche Sachverhalte finden Einzug in eine Maßnahmenliste. Weil beim Rundgang auch Schwalben festgestellt wurden, die im Umfeld der Golfclub-Gebäude ihre Kreise ziehen, biete sich auch die Einrichtung eines Schwalbenhauses an, sagt Hoffmann. Es komme aber darauf an, "auf was man sich einigen wird und was sinnvoll ist". Das Gebiet um den Golfplatz sei schließlich "kein Nationalpark".

Trotzdem nehmen die Beteiligten es ernst mit der Lebensraumqualität auf dem Golfplatz: Schwab spricht von Insekten- und Bienenhotels, selbst von "Mäusehotels", der Pflanzung von Gehölzinseln, Trockensteinmauern und Greifvogelstangen. Wesentlicher Bestandteil der Landschaftsplanung seien auch extensiv bewirtschaftete Wiesen- und Blühflächen. Sowohl Nabu wie auch Golfclub sprechen von einer "konstruktiven und netten" Arbeitsatmosphäre. "Bestenfalls haben wir alle was davon", sagt Hoffmann. Schwab ist "offen für Tipps und Anregungen". Auf den Charakter der Landschaft mit ihrer Topografie und Vegetation müsse man eingehen.

Unverändert ist die Stimmung bei Anwohnern der Lieferstrecke für die Erdbauarbeiten: Zwischen 15.000 und 18.000 Lkw-Fuhren werden erwartet, ein Viertel der Erde sei geliefert. Die Lieferwege von Kochendorf und Bad Wimpfen zum Buchenauerhof sind lang, schadeten der Umwelt und den Banketten der Straßen, sagen Kritiker. Im Nachbarort Weiler sei die Fortführung der Lieferungen trotz des durch die Stadt Sinsheim verhängten Baustopps laut Ortsvorsteher Manfred Wiedl mit Enttäuschung aufgenommen worden. Ein Baustopp sei der Bevölkerung so nur schwer zu erklären, "weil sich keiner vorstellen" könne, dass die Erdmengen "wieder abtransportiert werden", sollte das Projekt am Ende scheitern. Im Rathaus wurde der Baustopp zuletzt mit "Feintuning" begründet.