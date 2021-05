Vor allem an Wochenenden und in der Nacht vor Feiertagen trafen sich hier viele Jugendliche und junge Erwachsene. Ein Teil davon sorgte für Lärm und reichlich Müll. Die Stadtverwaltung sperrte den Parkplatz und hat nun eine Benutzerordnung erlassen. Foto: Siegfried Lörz

Sinsheim-Weiler. (tk) Auf dem Steinsberg ist es jetzt verboten, "dauerhaft zum Zwecke des Alkoholgenusses zu verweilen, wenn dessen Auswirkungen geeignet sind, Dritte erheblich zu belästigen", wie es wörtlich heißt; außerdem zu grillen, oder vor "offenen Feuerstellen" – sprich: Shisha-Wasserpfeifen – zu sitzen. Städtisches Ordnungsamt und Polizei haben ein ganzes Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht, um nächtlichen Treffen junger Erwachsener, die Lärm verursachen und Müll hinterlassen, den Riegel vorzuschieben. Noch einmal über das Konzept gesprochen wurde im Hauptausschuss des Gemeinderats.

Auch Parken unterhalb der Burg ist künftig zwischen 22 und 6 Uhr verboten. Dies beeinträchtige die Gastronomie auf dem Steinsberg "aktuell nicht", heißt es in der Sitzungsvorlage. Gastronomen haben zurzeit andere Sorgen. Auch der Gastrobetrieb in normalen Zeiten ohne Grundrechtsbeschränkung dürfte von den Regelungen nicht weiter tangiert werden, sagten Ordnungsamtsleiter Florian Zangl und Oberbürgermeister Jörg Albrecht, außerdem finde sich in der Verordnung der Passus "Besucher der Burggastronomie frei".

Diese zu unterscheiden, dürfte nicht allzu schwer sein, deutete Zangl an, da Restaurantgäste allgemein nicht an Autos stehen, sondern im Restaurant sitzen würden. Auch die Mülleimer will man überprüfen: Generell werden es mehr; sind sie zu klein, werden größere beschafft, möglicherweise auch solche mit Abdeckung – oft waren es nicht nur jugendliche Rabauken, die den Unrat auf dem Platz verteilt hatten, sondern Raubvögel. Oder Krähen.

"Ein hohes Maß an Kontrolle" dürfte weiterhin notwendig sein, um das Konzept durchzusetzen, sagte Zangl.

Ohne größere Diskussion nahm das Gremium die Änderungen zu Kenntnis, allerdings wurde auf die "hohe Qualität des Naherholungsgebiets" hingewiesen, und darauf, dass "eine Sperrung keine Dauerlösung" sei könne. Wie man die Regelung kommuniziere? Albrecht denkt an zwei Schilder: "Was wir uns wünschen, und was wir uns nicht wünschen." Vom Tisch ist die Abschaltung der Burg-Beleuchtung in den Abendstunden – die Anlage müsste ansonsten "teuer umgebaut" werden.

Einen zufriedenen Eindruck machte Weilers Ortsvorsteher Manfred Wiedl, der der Verwaltung für die Maßnahmen dankte: Nach "massiven Klagen" mancher Anwohner, kehre auch bei diesen allmählich Ruhe ein.