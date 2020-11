Von Tim Kegel

Sinsheim/Kraichgau. Rasante 25 Minuten auf der Autobahn 6 und eine Verfolgungsjagd mit Folgen, bei der in einer Straßensperre sogar Schüsse fielen. Der Fall in einer Julinacht dieses Jahres, der seinerzeit für Aufsehen sorgte, wurde am Dienstag am Amtsgericht verhandelt.

Fünf Minuten dauerte allein der Vortrag des komplexen Deliktgefüges. Gegen zwei Uhr in der Nacht fuhr der Angeklagte an einer Polizeistreife bei Hockenheim vorbei, berauscht nach einem Joint, aufgeputscht mit Amphetaminen und mit gestohlenem Kennzeichen, das nach einer Routine-Abfrage die Aufmerksamkeit der Polizisten weckte. Bei Rauenberg hatten sie den Mann aus Worms eingeholt, machten mit "Bitte folgen"- Zeichen, später mit Blaulicht, noch später mit voll aufgedrehtem Horn auf sich aufmerksam. Offenbar half alles nichts. Einen Führerschein hat der Mann nicht mehr.

Was jetzt kam, entwickelte sich zu einer Verfolgungsjagd, wie man sie in der Region nicht oft erlebt: Mehrfach hat der Polizei-Fahrer zu überholen versucht, sei daraufhin vom Passat abgedrängt worden; einmal zwischen Sinsheim und Bad Rappenau. Ein weiteres Mal, nachdem der Passat dort die Autobahn verlassen hatte, bei Rot über eine Ampel gerast war, in einen Rübenacker geschleudert wurde und es "wie durch ein Wunder" erst zurück auf die Straße und dann auf die Autobahn geschafft hatte.

Rempler Nummer drei dann in entgegengesetzter Fahrtrichtung, kurz vor dem Bauernwald-Rastplatz. Dort preschte der Flüchtige rechts an einem 40-Tonner vorbei. "Wir mussten vermeiden, dass er auf den Rasthof einbiegt", sagte der Beamte, weil das "bei dem Tempo ein Massaker gegeben" hätte, wie er glaubt. Also habe er versucht, rechts über den Standstreifen zu überholen. Erneut berührten sich die Fahrzeuge. Der Polizist, der mit einem Polizeischüler als Beifahrer unterwegs war, spricht von "bewussten Lenkbewegungen", wohl um den Streifenwagen zu beschädigen und hierdurch einer Festnahme zu entkommen. Die wilde Hatz spielte sich bei Geschwindigkeiten zwischen 100 und 190 km/h ab, auch in engen Baustellenabschnitten.

Sie endete an der Autobahnabfahrt Steinsfurt. Die Verstärkung von der Polizei Sinsheim hatte dort einen Polizeibus quer zur Fahrbahn gestellt. Die Polizei Eppingen war auf dem Weg dorthin. Als der Funkverkehr zusammenbrach, schoss ein Sinsheimer Kollege viermal mit seiner Pistole in die Luft – legitime "Signalschüsse", wie er es nannte.

Die Salve hatte zum Effekt, dass es der Flüchtige und sein Beifahrer – ein 37-Jähriger und ein 32-Jähriger –, aber auch die Polizeikollegen mit der Angst zu tun bekamen: Die Flüchtigen stiegen aus und legten sich – mehr oder weniger sofort – auf den Boden. Die Verfolger gingen in Deckung, in der Annahme, dass jetzt auch noch auf sie geschossen wird. Bei der Durchsuchung des Passats wurden 53,7 Gramm Amphetamin gefunden. Einen Beutel mit 0,24 Gramm Kokain und einen verbotenen Schlagring wollte der Beschuldigte im Trubel aus der Tasche gleiten lassen – allerdings erspähte dies einer der Sinsheimer Polizisten.

Lange dauerte nun auch die Verlesung des Polizei- und Fahreignungs-Registerauszugs mit 14 beziehungsweise zwölf Einträgen bis zurück ins Jahr 2007. Immer wieder war der Mann ohne Führerschein unterwegs, es stehen zahlreiche, mitunter schwere Raub-, Drogen-, Hehlerei-, Betrugs- und Verkehrsdelikte in den Akten. Zweimal saß der Mann – Teilezurichter von Beruf – zuvor kurz im Gefängnis. Zum dritten Mal sitzt er zurzeit in der Justizvollzugsanstalt Mannheim ein.

Ein Urteil steht noch aus. Der Verteidiger des Beschuldigten hatte nach stundenlanger Verhandlung die Prüfung der an den Fahrzeugen entstandenen Schäden mittels eines weiteren Gutachtens verlangt. Dieses soll zeigen, dass der Beschuldigte den Streifenwagen nicht absichtlich gerammt, sondern sich die Autos nur leicht berührt haben. Äußerst hartnäckig hatte der Rechtsanwalt zuvor den Polizeibeamten befragt: Anderthalb Stunden lang ging es um minutiöse Details zum Ablauf der Fahrt.

Aufhorchen lässt ein Gutachten aus der Rechtsmedizin: Es besagt, dass bei dem Beschuldigten – der zu den Vorwürfen schweigt – "keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Beeinträchtigung der Steuerungs- und Handlungskompetenz" festgestellt wurden; er also, trotz Drogenkonsums, durchaus noch mit hinlänglich klarem Kopf agieren – und fahren – konnte. Der nächste Verhandlungstermin ist am 2. Dezember, 10 Uhr.