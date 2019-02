Sinsheim. (tk) Berge von Erde, ein aufgeschotterter Stichweg, gefurchter Boden, einzelne gefällte Bäume und Büsche: Tut sich was auf dem Grundstück zwischen der McDonald’s-Filiale und der Jet-Tankstelle in der Neulandstraße? Diese Frage stellen sich momentan viele Einwohner Sinsheims. Auf RNZ-Nachfrage kam gestern die offizielle Antwort vom Grundstücksbesitzer Layher-Liegenschaften: Was sich auf der Fläche, die zuletzt als Standort des Großaquariums "Shark City" gedacht war, bewege, sei vor allem die Erde selbst, schildert Lorenz Glück von der Layher-Geschäftsführung. Man nutze "schlicht die hierfür zulässige Jahreszeit, um Rodungen zu erledigen". Bei dieser Gelegenheit sei außerdem der Boden des Grundstücks untersucht worden, "der in Sinsheim aufgrund des Lösslehms manchmal schwierig ist", wie Glück sagt.

Das Feldstück in der Neulandstraße 37 bis 39 war seit 2014 als Standort für das Haifisch-Aquarium einer rheinland-pfälzischen Investorengruppe gedacht. Kurz nach Bekanntwerden der Planungen im Jahr 2016 zögerten genehmigungsrechtliche Bedenken und der Widerstand von Tierrechtlern das Verfahren hinaus. Mitte 2017 wurde bekannt, dass das Ozeanarium nun im südhessischen Pfungstadt geplant werde.

Doch auch dort tun sich die Beteiligten offenbar schwer mit dem 20-Millionen-Projekt: Mittlerweile ist von einer Eröffnung des Aquariums nicht vor 2021 die Rede, von Umplanungen des Gebäudes wird gesprochen, aber auch davon, dass der Kaufvertrag für das Pfungstadter Baugrundstück noch nicht unterschieben sei. Konkrete Planungen für die Fläche in der Neulandstraße gebe es, so Lorenz Glück, im Moment nicht.