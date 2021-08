Von Christiane Barth

Sinsheim. Sinsheim floriert. Bundesliga und Ansiedlungen im touristischen Sektor, vor allem aber zahlreiche Weltfirmen in der Stadt und im direkten Einzugsbereich bringen eine hohe Nachfrage nach Wohnraum mit sich, genauso wie die zentrale Lage an der Autobahn zwischen den größeren Zentren.

Den Bedarf allein mit der Erschließung von Neubaugebieten auffangen könne die Stadt nicht, heißt es immer wieder. Es bedürfe weiterer Wege, um Arbeitnehmer, Führungskräfte oder junge Familien am Ort zu halten. Wohnraum werde immer knapper, die Erschließung neuen Baulands teurer. Innenverdichtung und Geschosswohnungsbau müssten verstärkt vorangetrieben werden, ist Oberbürgermeister Jörg Albrecht der Ansicht.

Projekte und künftige gibt es reichlich: "Wir sind der Emporkömmling der Metropolregion", sagt Albrecht selbstbewusst und macht deutlich, dass auch in jüngster Vergangenheit viel dafür getan worden sei, Bürger und künftige gut unterzubringen. So sei es noch nicht lange her, dass die Erschließung der Baugebiete "Hummelberg" in Waldangelloch, "Vorderes Tal" in Hoffenheim, "Ob der Ziegelhütte" in Reihen und "Bühl-Wanne" in Eschelbach fertiggestellt wurden. Oft gingen mit den Erschließungen lange Widerspruchsverfahren einher – umso schneller waren danach jedoch die Bauplätze vergeben.

Die Grundstücke des neusten Projektes "Zwischen den Hölzern" in Steinsfurt, werden nach dem Höchstgebotsverfahren vermarktet, das auch seine Kritiker hat. Der stattliche Einstandspreis von 330 Euro pro Quadratmeter liege nicht zuletzt an den hohen Erschließungskosten von 175 Euro pro Quadratmeter, die unter anderem aus der speziellen Entwässerung und einer Baukostensteigerung von rund 30 Prozent resultierten. Auch Standortvorteile wie Bahn- und Autobahnanschluss, gute Einkaufsmöglichkeiten sowie die Nähe zur Kernstadt machten Steinsfurt attraktiv – und teuer. Albrecht verteidigt das Verfahren: "Jeder hat dabei die gleiche Chance. Es ist außerdem transparent und gut verständlich." Am "Hummelberg" in Waldangelloch, gibt Albrecht ein Beispiel, seien alle Bauplätze zum Einstandspreis veräußert worden; im Hoffenheimer "Vorderen Tal" habe man bei einem Einstandspreis von 290 Euro ein Quadratmeterpreis von durchschnittlich 310 Euro erzielt.

Derzeit erschlossen werden das "Bründel" in Dühren und der "Heinzengrund" in Ehrstädt. Bei letzterem Gebiet, einer Hanglage am äußersten Ortsrand, gibt es bis heute viel Gegenwehr bei Teilen der Bevölkerung des 570-Seelen-Dorfs. Die Fertigstellung beider Gebiete ist Ende 2022/Anfang 2023 geplant. Ebenfalls in Planung ist der "Kiesrain" in Adersbach, eine Baureife wird hier nicht vor 2024 erwartet, da es noch "technische Probleme zu lösen" gelte, sagt Albrecht.

Auch in der Kernstadt könnte möglicherweise ein Neubaugebiet entstehen: Das weitläufige Areal "Michelsbild II" soll den Lückenschluss zwischen Sinsheim-Ost und Rohrbach darstellen. "Aber ob es wirklich realisiert wird, ist noch fraglich", dämpft Albrecht die Erwartungen, "das müssen wir im Gemeinderat noch mal ausdiskutieren." Klar scheint aber: Wenn das Baugebiet nördlich der Schlesienstraße, zwischen der Kurpfalzstraße im Westen und der Theodor-Heuss-Straße im Osten, umgesetzt wird, müssten Bauherren abermals mit hohen Erschließungskosten rechnen.

Unterdessen werde die Innenverdichtung in der Kernstadt vorangetrieben: "Wir haben in Sinsheim schon umgedacht, denn wir haben bereits einige Nachverdichtungen durchgeführt", sagt Albrecht. Bei der Städteplanung müsse man "jede Chance ergreifen, die sich uns bietet". Flächen die nicht "adäquat" genutzt würden, behalte man permanent im Auge: "Wir müssen all unsere freien Areale wie beispielsweise Parkplätze überdenken und prüfen, ob wir sie in einer kreativen Art und Weise bebauen können", kündigt Albrecht an. Vermehrt müsse der Blickpunkt der Nachverdichtung gelten: "Das müssen wir konsequent verfolgen", findet er, man suche aktiv nach innerörtlichen Flächen. In Steinsfurt und im Ehrstädter Gebiet "Brache" habe die Verwaltung bereits etliche Grundstücke erworben.

Bauplätze, die nicht genutzt werden, seien laut Albrecht ein Problem, bei dem der Stadt die Hände gebunden sind: "Darauf haben wir leider keinen Zugriff. Dabei gebe es "nichts Unwirtschaftlicheres als ein unbebautes Grundstück". Grund und Boden, die keiner Bebauung zugeführt würden, behinderten seiner Ansicht nach auch die Entwicklung Sinsheims. Andere gesetzliche Rahmenbedingungen erhofft er sich, die den Kommunen hier mehr Handlungsspielraum geben würden. Zudem stehe viel Wohnraum in der Stadt leer; viele Wohnungen würden als Unterkünfte auf Zeit, etwa für Arbeiter, umgenutzt.

Hinderlich für die Entwicklung seien auch halb-fertige Rohbauten, die in der Entstehungsphase aufgegeben wurden und verfallen. Auch das sei wertvoller, aber verschenkter Wohnraum und oft entstünden unansehnliche Lücken in bester Lage. Auch hier sei das Gebäudemanagement der Stadt aktiv und bemühe sich um einen Erwerb jener Immobilien aus privater Hand. Man stehe in vielen Fällen im ständigen Kontakt zu Grundstückseigentümern: "Aber wir scheitern oft daran – und oft sind die Eigentümer gar nicht zu erreichen."

Künftig werde es vermehrt in die Höhe gehen: "Es wird auf Dauer nicht funktionieren, dass man nur ein- oder zweigeschossig bauen kann", glaubt Albrecht. Vor allem in der Kernstadt müsse man den Bedarf mit Geschosswohnungsbau auffangen: "Wir müssen auch Eigentumswohnungen schaffen, weil es viele Bürger gibt, die kein Haus, sondern nur eine Wohnung wollen." Beim Flächenverbrauch stoße man außerdem an rechtliche Grenzen wie etwa Landschaftsschutzgebiete oder sei technischen Zwängen beispielsweise durch die begrenzten Kapazitäten der Leitungssysteme unterworfen. "Aber wir müssen Quartiere für preisgünstiges Wohnen finden", sagt Albrecht.

In die Höhe trieben die Baukosten nicht in erster Linie die Grundstückspreise, sondern die explodierenden Baukosten, wiederholt Albrecht. Wenn die Materialengpässe nachlassen, werde sich dies "zwar vielleicht ein wenig nivellieren", glaubt er. "Aber von sinkenden Baukosten gehe ich nicht aus."