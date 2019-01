Von Christian Beck

Sinsheim. Mit Schulsozialarbeit konnte vor 25 Jahren kaum jemand etwas anfangen. Kein Wunder: An keiner Schule in Sinsheim und seinen zwölf Stadtteilen gab es damals dieses Angebot. Mit Ausnahme der Grundschulen in Eschelbach und Waldangelloch existiert die Anlaufstation nun an allen Bildungseinrichtungen. Sieben Sozialpädagoginnen werden dafür von der Stadt bezahlt, darüber hinaus gibt es Schulsozialarbeiter in Hoffenheim - hier ist der Verein "Anpfiff ins Leben" der Träger - und an den Berufsschulen - hier ist der Kreis zuständig. Doch was sind die Aufgaben der Kräfte? Und was hat sich verändert, dass ihre Arbeit notwendig ist? Ein Gespräch mit Markus Bosler, Leiter des Kinder- und Jugendreferats, und Carmen Eckert-Leutz, Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Soziales, gibt Aufschluss.

> "So was haben wir früher nicht gebraucht": Diese Einstellung ist noch weit verbreitet. Doch die Zeiten haben sich geändert: "Schulsozialarbeit ist das Auffangbecken für unsere auseinanderbrechende Gesellschaft", fasst es Oberbürgermeister Jörg Albrecht zusammen. Die Familie, in der mehrere Generationen aufeinander Acht geben, werde immer seltener. Dies mache sich vielfach in einer anderen Streitkultur bemerkbar, Spannungen in Klassen nähmen immer mehr zu. Und das nicht zuletzt auch, weil sich Wissen, Können und Aufmerksamkeitspensum der Kinder immer mehr unterschieden. Und auch der Trend zur Ganztagsschule spielt offenbar eine Rolle: "Je mehr Zeit Kinder an der Schule verbringen, desto mehr Spannungspotenzial entsteht", erklärt Bosler.

> Was machen die Sozialpädagoginnen? Das klassische Einzelgespräch ist nur eine von vier Schwerpunktbereichen der Schulsozialarbeit. Wenn die Kräfte als Vertrauensperson wahrgenommen würden, begleiteten sie Schüler zum Teil über Jahre hinweg. Sozialpädagogische Gruppenarbeit eignet sich laut Bosler bei Spannungen im Klassenverband, beispielsweise wenn Schüler gehänselt und gemobbt werden. Oder vorsorglich, damit es erst gar nicht zu Mobbing kommt. Die inner- und außerschulische Vernetzung greift beispielsweise bei Schulfesten. Und schließlich gibt es noch offene Angebote für Schüler, so zum Beispiel das Schüler-Café an der Theodor-Heuss-Schule, momentan aufgrund der Umbauarbeiten etwas eingeschränkt. Dort könnten Schüler unter Anleitung Verantwortung übernehmen, was sich auf ihr Verhalten und das ihrer Mitschüler positiv auswirke.

> Brauchen alle Schulen Sozialarbeit? Auf jeden Fall, erklären Eckert-Leutz und Bosler. Die Anlässe sind allerdings verschieden. An manchen Schularten werden Konflikte offener ausgetragen, am Gymnasium dagegen oft subtiler, zum Beispiel auf sozialen Netzwerken. Zudem sei dort der Leistungsdruck ein Problem, nicht zuletzt aufgrund der Erwartungen der Eltern. Dies münde teilweise in psychische Erkrankungen oder Essstörungen. An Grundschulen steht oft die Sorge um ein einzelnes Kind im Vordergrund, beispielsweise aufgrund von familiären Problemen.

> Der Bedarf variiert: An den Grundschulen Reihen, Rohrbach und Hilsbach/Weiler arbeitet eine Sozialpädagogin zu je 25 Prozent, in Steinsfurt mit 50 Prozent. An der Carl-Orff-Schule sind es 60 Prozent, an der Kraichgau-Realschule und am Wilhelmi-Gymnasium jeweils 75 Prozent. Eine Sonderstellung nimmt die Theodor-Heuss-Schule ein: Hier sind zwei Kräfte zu je 75 Prozent tätig, eine an der Grundschule, eine weitere an der Gemeinschaftsschule. Sozialarbeit wird dort seit 1997 angeboten. Laut Eckert-Leutz und Bosler ist dort der Bedarf aufgrund des höheren Migrationsanteils der Schüler etwas größer. Zudem seien behütete Strukturen in der Innenstadt weniger stark ausgeprägt als in Dörfern.

> Was hat die Stadt damit zu tun? Schulsozialarbeit ist nicht der Schule, sondern der Jugendhilfe zugeordnet. Hier liegt der Zuständigkeitsbereich bei der Stadtverwaltung, die auch für die Bezahlung zuständig ist. Lehrer sind gegenüber Schulsozialarbeitern nicht weisungsbefugt.

> Ausblick: Gemeinderäte lobten bei der Vorstellung des Berichts des Kinder- und Jugendreferats die Arbeit, stellenweise wurde eine personelle Aufstockung gefordert. Eckert-Leutz und Albrecht sind sich einig, dass sich im Bereich der Sozialarbeit noch viel tun ließe, Sinsheim im Vergleich mit anderen Städten aber schon viel Geld in diesen Bereich investiert.