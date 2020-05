Sinsheim. (zg) Noch hat das Freibad Corona-bedingt zu, und es ist laut Mitteilung der Stadtverwaltung nach wie vor unklar, wann es in dieser Saison öffnet. Es sei davon auszugehen, dass in diesem Jahr ein Freibadbetrieb – wenn überhaupt – nur unter umfangreichen Auflagen und verbunden mit vielen Einschränkungen erlaubt sein wird. Ein "normales Freibadjahr" werde höchstwahrscheinlich nicht möglich sein.

Sobald seitens der Behörden festgelegt wurde, ab wann ein Betrieb erlaubt wird und welche Bedingungen für die Gäste und Mitarbeiter vor Ort an einen Freibadbesuch geknüpft sind, werden diese so schnell als möglich umgesetzt, so dass das Freibad geöffnet werden kann, teilt die Verwaltung weiter mit. Das Freibadteam bereite sich aktuell auf die Freibadsaison und auf die möglicherweise zu erwartenden Auflagen vor.

Auch wenn noch keine konkreten Bedingungen bekannt sind, stehe bereits fest, dass die allgemein gültigen Abstandsregelungen und Hygieneschutzmaßnahmen auch für das Freibad gelten werden. Diese müssten dann beispielsweise an der Kasse, auf der Liegewiese, am Beckenumgang und im Becken selbst eingehalten werden. Auch sei momentan davon auszugehen, dass die Zahl der Besucher beschränkt sein wird. Konkrete Aussagen hierzu seien aber noch nicht möglich.

Info: www.freibad-sinsheim.de