Sinsheim-Waldangelloch. (jubu/van) Zum Glück ohne Verletzte blieb ein Wohnhausbrand in Waldangelloch am Dienstagmorgen. Das Feuer brach kurz nach 10 Uhr aufgrund eines technische Defekts in einem Zimmer eines Mehrfamilienhauses "Im Hasenpfad" aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt.

Die Feuerwehren aus Sinsheim, Waldangelloch und Angelbachtal waren bis etwa 12 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Haus ist unbewohnbar. Die Brandermittler der Polizei waren vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Gebäude wurde durch Löschwasser und die Flammen stark beschädigt und ist derzeit unbewohnbar.

Update: 11. Deuzember 2018, 13.15 Uhr