Von Christian Beck

Sinsheim-Waldangelloch. "So viel Demokratie hatten wir hier schon lange nicht mehr", murmelte Aktiven-Sprecher Alexander Hertel im Rahmen der letzten Gemeinderatssitzung. Hintergrund waren ausführlich diskutierte und mit knapper Mehrheit beschlossene Bauvorhaben, beide Male ging es um Waldangelloch. Nachdem zunächst über das Hochwasserrückhaltebecken abgestimmt worden war, ging es um einen Kreisverkehr am Ortsausgang in Richtung Michelfeld. Der wird kommen, und zwar vierarmig, um auch einen Feldweg anzuschließen.

Es sei nicht wie so oft der Rückstau, der den Kreisel an der Kreuzung Michelfelder Straße/Gewerbestraße rechtfertige, erklärte Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer. Vielmehr solle der Kreisverkehr verhindern, dass auf der langen Geraden in Richtung Michelfeld zu schnell gefahren wird. Denn das taten Verkehrsteilnehmer vor der Sanierung der Ortsdurchfahrt bereits, bevor sie das Ortsschild passiert hatten - darauf wiesen Ortsvorsteher Edgar Bucher und SPD-Rat Jürgen Schön hin.

Doch ist ein Kreisverkehr das passende Instrument, um Raser einzubremsen? Marc Heinlein von der CDU empfahl stattdessen einen stationären Blitzer, der sei billiger. Auch Hertel konnte es "nicht ganz nachvollziehen, dass es unbedingt ein Kreisel sein muss". Für Georg Trunk (CDU) koste der zudem "viel Geld": 525.000 Euro stehen für einen dreiarmigen Kreisverkehr im Raum, für einen vierarmigen sind es 565.000 Euro.

Ein Kreisverkehr soll die Waldangellocher Ortsdurchfahrt, die Gewerbestraße (rechts) und einen Feldweg (links) verbinden. Die Idee wurde im Gemeinderat ausführlich diskutiert und bei zwölf Gegenstimmen beschlossen. Foto: Christian Beck

Für letztere Variante setzten sich Bucher und Schön deutlich ein: Beide halten den Bereich für gefährlich. Es sei schon zu mehreren Unfällen gekommen, weil landwirtschaftliche Fahrzeuge langsam aus dem Feldweg herausführen und Autos zu schnell vorbeirauschten. Für Bucher sei der Kreisverkehr "eine sehr wichtige Maßnahme" und seiner Meinung nach der einzige Weg, dort effektiv die Geschwindigkeit zu reduzieren, erklärte er auf RNZ-Nachfrage.

Mit 17 Ja-Stimmen, zwölf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschloss der Rat den vierarmigen Kreisverkehr. Der etwas entfernt liegende Feldweg wird über einen Schotterweg angebunden. Laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Zuschuss vom Regierungspräsidium bei "deutlich unter 50 Prozent".

Auf der Ortsdurchfahrt, an deren Beginn der Kreisverkehr künftig zu finden sein wird, muss indes noch lange gewerkelt werden: "Mein Ziel ist September 2020, zur Kerwe", erklärt Bucher. Der OB hält das für realistisch. Ursprünglich war geplant, die Sanierung früher abzuschließen, momentan sind die Arbeiten aber mindestens sechs Wochen im Verzug. Das liegt vor allem an einer massiven Lasten-Verteilplatte im Boden, die erst im Zuge der Bauarbeiten entdeckt wurde, erklären Bucher und Albrecht. Diese musste aufwendig herausgerissen werden. Zudem habe sich die Telekom nun doch entschieden, dort Glasfaser zu verlegen, dies sei zunächst nicht geplant gewesen.

Die Kerwe in diesem Jahr ist trotz Baustelle fest eingeplant, betont der Ortsvorsteher. Und auch der Umzug solle auf der gewohnten Strecke möglich sein, da müsse man eben mal ein Loch kurz zuschütten, findet Bucher. Albrecht signalisiert diesbezüglich Unterstützung.

Bei den betroffenen Anliegern entlang der Ortsdurchfahrt herrscht laut Bucher viel Verständnis für all jenes, was die Bauarbeiten so mit sich bringen: "Viele sind sehr kooperativ und froh." Kritik komme von den Anwohnern entlang der ausgeschilderten Umleitung, hier fühlten sich mache "sehr angegriffen".

Wie es mit der Baustelle weitergeht, können Interessierte bei einer Begehung am Samstag, 6. Juli, ab 15 Uhr erfahren. Neben Vertretern des Ingenieurbüros und der Baufirma werden Udo Knecht, der zuständige Sachbearbeiter der Stadtverwaltung, sowie OB Albrecht und Baudezernent Tobias Schutz mit dabei sein.