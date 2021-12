Frederik Böna will am Sonntag zwölf Stunden lang in die Pedale treten, um Spenden für das Deutsche Kinderhilfswerk zu sammeln. Auch andere sollen mitmachen. Foto: privat

Sinsheim. (cba) Was machen Radler eigentlich im Winter? Manche radeln einfach weiter, andere treten im Wohnzimmer in die Pedale. Und einige machen beides. So wie Frederik Böna, der sich zusammen mit David Delameilleure, Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Reha-Med, eine Aktion ausgedacht hat, die zum Strampeln vor der Couch animieren, darüber hinaus aber vor allem einem guten Zweck dienen soll. Mitmachen kann jeder – vorausgesetzt, ein Heimtrainer oder ein Fahrrad auf Laufrollen stehen bereit. Los geht’s diesen Sonntag von 8 bis 20 Uhr.

Zwölf Stunden lang will Böna, ein passionierter Amateursportler, der in der Regel für das Team MB-Rad-Sport Racing in Amorbach startet, auf seinem Rad im Wohnzimmer in die Pedale treten. "Das ist das Ziel. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht", meint der 30-Jährige, der auch außerhalb der Radfahrer-Szene ein bekanntes Gesicht ist. Böna arbeitet als Integrationsbeauftragter bei der Stadtverwaltung. Dies ist nicht die erste Aktion, bei der er für einen guten Zweck stundenlang in die Pedale tritt. Beispielsweise erstrampelte er vor einem Jahr bei einer 24-Stunden-Tour, bei der er 62 Mal die Strecke von Waldhilsbach auf den Heidelberger Königstuhl und wieder zurück bewältigte, rund 4400 Euro Spendengelder zugunsten der Flüchtlinge auf der griechischen Insel Lesbos. Nun soll die Aktion dem Deutschen Kinderhilfswerk zugutekommen.

Um mitzuradeln, ist eine Anmeldung auf der Plattform "Zwift" erforderlich, mit der das Indoor-Radfahren virtuell animiert wird und somit die Teilnehmer motiviert, dranzubleiben. Denn anders als beim "echten" Radeln fehlt beim Abstrampeln auf der Stelle das, was den Sport so reizvoll macht: das Vorbeiziehen der Landschaft und der Ansporn im Team. Böna meint, dass die Aktion die Radler anspricht, die ohnehin bei "Zwift" sind. "Und das sind eigentlich fast alle Radsportler." Eine Gemeinschaft, die den Winter über nicht ohne ihren geliebten Sport auskommen will und sich ihre virtuelle Welt geschaffen hat. Böna rechnet auch mit vielen Teilnehmern aus Österreich.

Zehn Euro sind der Mindestbeitrag, den die Teilnehmer an das Deutsche Kinderhilfswerk spenden müssen, um mitmachen zu können. Es dürfe natürlich gerne mehr sein. Und wer nicht radeln möchte, könne auch einfach nur spenden. Das Projekt soll der Bekämpfung von Kinderarmut dienen. Die gefahrenen Kilometer werden virtuell gezählt. Darüber hinaus gibt es bei der Aktion zahlreiche Preise zu gewinnen – unabhängig davon, wie viele Kilometer man geschafft hat oder wie lange man dabei geblieben ist.

Der 46-jährige Geschäftsführer des Gesundheitszentrums Reha-Med, ebenfalls begeisterter Hobby-Radler und Organisator der Aktion, fährt auch mit. Denn dass Radfahren nicht nur Spaß macht, sondern auch gesund ist, davon ist Dellameilleure ebenso überzeugt. Und der Sinsheimer Integrationsbeauftragte unterstreicht: "Radfahren hält das Herz-Kreislaufsystem in Schwung und ist gut fürs Immunsystem." Von seinem Wohnort Bammental fährt er täglich mit dem Rad zur Arbeit nach Sinsheim. Meist auf Radwegen, die jedoch bei Regenwetter schnell matschig, also rutschig werden. Dann weicht Böna auf die Straße aus. Was teilweise allerdings gefährlich ist, meint er, denn manche Autofahrer hielten den Abstand zu Fahrradfahrern nicht ein.

Die Aktion am Sonntag startet um 8 Uhr. Einen Account kann man unter www.zwift.com einrichten. Die Spende sollte zuvor über die Website des Deutschen Kinderhilfswerk getätigt worden sein. Wer mitradeln möchte, soll den Nachweis der Überweisung per E-Mail an Frederik Böna unter f.boena@web.de schicken und ihm auf "Zwift" folgen.