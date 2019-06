Von Tim Kegel

Sinsheim. Die haben’s gut: Am Stammtisch im Eiscafé Roma zeigt das Hitze-Sinsheim Gelassenheit: Bei kühlen Achtel Wein am Vormittag geht’s jetzt ums Kino: "In der Hitze der Nacht", das Original von 1967. Wahnsinn, wie der schmale Einreiher von Hauptdarsteller Sidney Poitier auch noch im Schwülen sitzt, "trotz der Schweißflecken unter den Achseln", dazu noch Hintergrundmusik "von Ray Charles".

Die Klimageräte - sie sind da schon fast ausverkauft. Dass es mit der Anschaffung schwierig werden könnte, sagt beim Hornbach-Baumarkt am Stadteingang bereits eine Bandansage. Die Telefonstimme vom Band rät Anrufern dringend, sich direkt im Markt ein Bild der Lage zu machen. Für den Online-Warenbestand könne man nicht die Hand ins Feuer legen. Nach fünf Minuten in der Warteschleife dann die klare Antwort in Sinsheim vor Ort: "Die Nachfrage hat ihren Zenit überschritten", sagt freundlich der Mitarbeiter. Die Kollegen kämen zur Zeit nicht einmal dazu, "die Warenausgänge nachzutragen". Die Prognose, in den kommenden Tagen Klimageräte kaufen zu können - eher schlecht. So ehrlich müsse man schon sein.

Zurück im Roma: Dort beginnt in diesen Tagen die Eisproduktion besonders früh. Der Eismasse ist das Wetter egal; sie muss eh auf minus 17 Grad Celsius runtergekühlt werden. Aber dem Personal würde es heiß werden beim Eismachen. Deshalb wird die Klimaanlage hochgefahren. Elena Chimenti, die Chefin des Cafés, hält Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad fürs "ideale Eiswetter"; dann seien die Kunden weniger angestrengt, weniger gereizt und weniger gern im Freibad, und fürs Personal sei das auch erträglicher. Es käme bei 25 Grad im Schatten auch zu besseren Gesprächen, da es dann nicht jeder von der Hitze habe. "Aber wir beschweren uns viel lieber über Hitze als über Regen", sagt Elena. Der Getränkeverkauf sei zur Zeit "exorbitant". Rund 1000 Gäste bewirtet das Roma an Tagen wie heute.

Schlimmer erwischt hätten es da doch die Leute im Straßenbau oder Pfleger in Krankenhäusern und Heimen, räumt Chimenti ein. Oder manche Gastro-Kollegen aus der Innenstadt, wie die Männer in den Kebab-Buden oder "Ciccio" vom Pizzaservice in der Hauptstraße. Zwar wird dessen Ofen bei jedem Wetter 350 Grad heiß - aber wenn sich kein Lüftchen rege, bekomme das alles eine andere Qualität.

Kann man so sehen, aber auch ganz anders: In der Quint’s-Küche bei Küchenchef Dirk Riester hatte es gestern Vormittag zwischen 50 und 60 Grad. "Ob’s dann draußen 40 sind, ist nicht mehr so entscheidend", findet Riester, in Sinsheimer Küchen seit 1978 zugange. Was die Kunden bestellen? Vielleicht was Leichtes? "Käsespätzle gehen immer."

Die "Vasenhygiene" ist ein Punkt, den mancher bei Sommerwetter schon mal aus dem Blick verliert. Nicht so "Die Blumenbinderin" Nicole Wollanka. Damit’s im Geschäft nicht so schnell welkt, keine Bakterien gedeihen und die Blumenstängel nicht "schlunzig" werden, müsse man das Wasser in den Gefäßen zur Zeit deutlich schneller tauschen und möglichst kühl einfüllen. "Mindestens zwei Mal am Tag" werden Topfpflanzen gegossen. Aufs Kühlhaus verzichtet Nicole Wollanka, kauft lieber "öfter und dafür weniger" Ware ein. Zu viel Kühlung bringe das Risiko eines zu großen Temperaturunterschieds mit. Der Kontrast könne Pflanzen mehr schaden als nützen. Sowieso sei Hitze keine Schnittblumen-Kaufzeit.

Ausreichend Wasser bekommen zur Zeit nicht nur die Farne und Lilien in der Bahnhof- sondern auch die Beschäftigten in der Wilhelmstraße: Per Rundmail wies gestern Marco Fulgner, Hauptamtsleiter im Rathaus von Sinsheim, auf die zahlreichen Wasserspender auf den Fluren hin. Auch private Flaschen dürfe man dort reichlich befüllen, Obst stehe im Casino bereit, gleiches gelte für die Stadtwerke. In Absprache mit Oberbürgermeister Jörg Albrecht könnten Mitarbeiter längere Pausen einlegen oder schon nach der Vormittagssprechstunde in den Feierabend. Dies gelte allerdings nicht bei Einsatz am heutigen "langen Mittwoch".