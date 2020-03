Sinsheim. (zg) "Voll Fett" nennt Jürgen von der Lippe sein neuestes Comedyprogramm, und dieser Titel ist mehrdeutig. Einerseits könnte er bedeuten: Ich bin viel jünger als ich wiege, oder Jugend-Slang sein für "richtig toll". Am Mittwoch, 18. März, ist er ab 20 Uhr zu Gast in der Dr.-Sieber-Halle.

Die augenfälligste Neuerung ist ein Riesenbildschirm als Bühnenhintergrund, mit dem sich der Comedian einen lange gehegten Wunsch erfüllt: Comedy mit Hilfe von Bildern und kleinen Filmen erzeugen. Munition dafür liefert von der Lippes unerschöpfliches Privatarchiv, in wenigen Fällen auch mal das, was täglich via "WhatsApp" über ihn hereinbricht. Das Programm beginnt mit einem Seminar über Jugendsprache, in das die Zuschauer einbezogen werden, dann werden einige Unterschiede zwischen Alt und Jung erläutert, über die sich die meisten bisher nicht im Klaren waren: Fernsehverhalten, was kann man von kleinen Kindern lernen und Sex. Mit einer kleinen Lesung aus seinem 13. Buch wird der offizielle Teil beschlossen, natürlich nur, um mit "Der Einsame", einem Gedicht von Heinz Erhard, die Zuschauer zu verabschieden.

