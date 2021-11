Von Gabi Schneider

Sinsheim-Adersbach/Hasselbach. War das cool! Philip (acht Jahre alt) und Liam (neun) aus Adersbach sowie Mariella (neun) aus Hasselbach waren Kandidaten der Fernsehsendung "1, 2 oder 3". Die Schüler der Klasse 4b der Reihener Wingertsbergschule waren am 22. Oktober zu den Bavaria-Filmstudios nach München gefahren. Das Erlebnis war ein großes, und bis heute sind die Kinder mehr als aufgeregt, wenn sie davon erzählen.

Thema der Wissens- und Spielshow mit Moderator Elton war in dieser Folge "Betreten verboten!". Die Kinder beantworteten Fragen zu Tresoren, über eine verbotene Insel und andere Orte, die man nicht betreten darf. Die Fragen waren ganz schön knifflig, weshalb auch die Ratefüchse aus der Reihener Schule nicht alles richtig beantworten konnten. Zum Teil ärgern sie sich darüber heute noch, über andere Patzer können sie herzlich lachen. Doch Mariella, Liam und Philip haben die Show trotz kleiner Wissenslücken gewonnen.

Thomas und Rachelle Breuer, die Eltern von Philip, schickten vor einiger Zeit die Bewerbung los, Liam und Mariella wurden in der Schule aus allen Klassenkameraden, die teilnehmen wollten, ausgelost. Klassenlehrerin Regine Schaarschmidt sei gleich Feuer und Flamme gewesen, als sie von der Teilnahme gehört hat, erzählt Liam, sei sie doch als Kind selbst einmal "1, 2, oder 3"-Kandidatin gewesen. Gegen die Reihener Grundschüler traten ein anderes Team aus Deutschland und eines aus Österreich an.

Liam (links), Mariella und Philip freuen sich über ihre Goldmedaillen. Foto: Gabi Schneider

Liam sagt, er sei kein bisschen aufgeregt gewesen, seine beiden Mitstreiter dagegen sehr. Mariella findet, dass ein Auftritt im Fernsehen gar nicht schwierig ist: Schon kurz nach Beginn der Show "habe ich gar nicht mehr daran gedacht, dass wir jetzt im Fernsehen sind". Moderator Elton fanden die Kinder cool, er habe schon vor der Show mit ihnen geredet.

Für den 1. Platz gab es den "Piet-Flosse-Pokal" und eine Goldmedaille für jedes Kind. Piet Flosse ist das Maskottchen von "1, 2 oder 3", im Robben-Kostüm mit funkgesteuerter Augen- und Mundmechanik steckt ein Mensch. Auch einen Bonus für die Klassenkasse erspielten die Gewinner. Was die 4b mit dem Geld anstellt, sollte die Klasse schnell überlegen, gibt Philip zu bedenken, schließlich wechseln alle im nächsten Sommer an weiterführende Schulen.

Dass sie "1, 2 oder 3" gewonnen hatten, gaben die Kinder direkt nach der Show per Videonachricht an ihre Mitschüler weiter. Philips zehnjährige Schwester Julia, die als Zuschauerin mit im Studio war, fand den Tag auch aufregend. Ihr gefiel es, dass die Zuschauer eine Viertelstunde bevor die Kandidaten kamen, eine Einführung in den Ablauf der Show erhielten und erklärt bekamen, wie sie sich verhalten sollten. Philip gefiel am besten, "dass wir gewonnen haben", Mariella zudem, "dass das Mitmachen so großen Spaß gemacht hat". Am wenigsten gefiel ihr, "dass alles nur so kurz gedauert hat". Sie würde gern noch einmal ins Fernsehen kommen – genau wie die Jungs, die auch schon eine Idee haben, in welche Show: "Die beste Klasse Deutschlands ist toll", finden sie. Warum Mariella es so super findet, im Fernsehen zu sein, liegt für sie auf der Hand: "Weil einen da Millionen Leute sehen können."

Die Folge mit den Reihener Schülern wurde erstmals am 21. November im Kinderkanal ausgestrahlt. In der Schule wurde sie gemeinsam geschaut. Zu Hause sah sie Philip dann noch sechs, Liam sogar sieben Mal. "Es ist total spannend, sich im Fernsehen zu sehen", finden alle drei. Diesen Sonntag um 8.35 Uhr läuft die Sendung im ZDF, danach kann sie in der ZDF-Mediathek abgerufen werden.