Sinsheim. (zg) Ein Stromausfall am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 14.10 Uhr betraf zahlreiche Haushalte und Betriebe in Steinsfurt, Reihen sowie Teilen von Sinsheim und Rohrbach. Die Techniker der Netze BW sowie ein Kabelmesswagen der Zeag waren kurzfristig vor Ort und konnten die Versorgung im Zusammenspiel mit der Leitstelle nach und nach wiederherstellen. Viele Haushalte hatten nach einer Dreiviertelstunde wieder Strom. Bis alle Anschlüsse wieder versorgt waren, dauerte es laut Netze BW bis etwa 16.30 Uhr. Der Einsatz der Netze-BW-Techniker dauerte anschließend noch bis in die frühen Morgenstunden.

Die Ursache des Stromausfalls ist noch nicht abschließend geklärt, da drei Fehler zeitgleich auftraten: ein Kurzschluss im Steinsfurter Gewerbegebiet, ein weiterer Kurzschluss im Gewerbegebiet von Sinsheim und ein Schaden an einer Freileitung in Reihen. Was den Stromausfall letztendlich auslöste, wird momentan untersucht. Die notwendigen Reparaturen vor Ort erfolgten im Laufe des Freitags.

Update: Freitag, 27. Dezember, 18.45 Uhr

Sinsheim. (jubu) Plötzlich geht nichts mehr: Aus Sinsheim und den einzelnen Stadtteilen wird am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages ein großflächiger Stromausfall gemeldet.

Das Portal störungsauskunft.de beruft sich darin auf eine Mitteilung des Netzbetreibers NetzeBW von 14 Uhr.

Über 30 Meldungen von Anwohnern wurden in das Portal des Störungsmelders eingetragen.

Betroffen sind neben Teilen von Sinsheim auch die Stadtteile Steinsfurt, Adersbach, Hasselbach, Ehrstädt und Reihen.

Wie es zu der Störung kam, ist derzeit noch unklar. Der Netzbetreiber teilte mit, an der Störung zu arbeiten und die betroffenen Bereiche bis 17 Uhr wieder mit Strom zu versorgen.