Sinsheim. (RNZ) Im Rahmen des Tags der offenen Tür der Firma "Dogtrends", In der Au 24, wird am Samstag von 10 bis 18 Uhr eine Typisierungsaktion für die DKMS unter dem Motto: "Vier Pfoten für Zweibeiner" organisiert. Hierbei werden mögliche Spender für Menschen gesucht, die an Blutkrebs erkrankt sind, darunter viele Kinder und Jugendliche. Für die Typisierung wird mit Hilfe eines Stäbchens eine Speichelprobe entnommen. Die so gesammelten Daten werden in einer Spenderkartei vermerkt. Falls für einen Erkrankten ein passender Spender in der Kartei existiert, wird dieser kontaktiert.

Da die Krankenkassen die Kosten in Höhe von 35 Euro pro Typisierung nicht übernehmen, werden diese von der Firma Dogtrends getragen. Dies geschieht mit Hilfe einer Tombola, die mit Sachspenden versehen wurde. Wer für die Tombola Sachspenden oder Gutscheine zur Verfügung stellen möchte, ist eingeladen, diese bis zum morgigen Samstag bei Dogtrends abzugeben.

Darüber hinaus ist es möglich, die Aktion mit einer Geldspende zu unterstützen. Diese kann an Dogtrends Sinsheim, Iban: DE76 6729 2200 0037 9059 09, überwiesen werden. Als Verwendungszweck sollte "DKMS Aktionstag" sowie der Name und die Anschrift angegeben werden.

Der Tag der offenen Tür bietet darüber hinaus mehr als 30 Verkaufsstände, Livemusik und eine Hüpfburg. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.