Sinsheim-Hilsbach. (rnz) "Sind Sie auch schon einmal in Ihrem Wohngebiet in Hundekot getreten?", fragt die Verwaltung des Ortsteils in einer Mitteilung. Nicht nur seien die Hundehinterlassenschaften, auch "Tretminen" genannt, "einfach widerlich", sondern sie könnten auch gesundheitsgefährdend sein. Das Problem trete momentan gehäuft im Bereich der evangelischen Kirche beziehungsweise in der Lampertsgasse auf.

Deshalb verweist das Ordnungsamt der Stadt nochmals auf "verbindliche Vorschriften für Hundehalter": Sie haben dafür zu sorgen, dass ihr Vierbeiner seine Häufchen nicht auf Gehwegen, in Fußgängerzonen, auf Feld- oder Fahrradwegen oder privaten Grundstücken macht. Sollte ein Hund dann doch mal Kot hinterlassen, muss der Haufen umgehend beseitigt werden. Ansonsten drohe ein Bußgeld.