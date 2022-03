Sinsheim. (jubu) Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Montagmorgen in die Fahrzeughalle des Technischen Hilfswerks (THW) in Sinsheim eingebrochen und haben technische Geräte gestohlen. Das THW ist daher derzeit nur eingeschränkt einsatzbereit.

Wie die noch Unbekannten in die abgeriegelte Halle in der Neulandstraße eindringen konnten, ist auch dem Leiter des Sinsheimer THW, Patrick Bräunling, ein Rätsel. "Wir sind frustriert und es ist sehr ärgerlich, dass das Ehrenamt auf diese Weise geschädigt wird. Gerade in der aktuellen Zeit in der wir helfen, wo es nur geht." Seine Kameraden und er transportierten in den letzten Wochen Material für den Aufbau von Ukraine-Flüchtlingslagern im Rhein-Neckar-Kreis.

Bei dem aufgebrochenen Fahrzeug handelt es sich um das Neueste im Fuhrpark des THW. Es ist nun vorerst außer Betrieb und schränkt die Einsatzfähigkeit des Ortsverbandes ein. Auch zwei Motorsägen entwendeten die Täter aus der Halle, ließen sie aber auf einem angrenzenden Firmengelände in einer Wiese liegen.

Den entstandenen Sachschaden an Halle und Fahrzeug schätzt Bräunling auf bis zu 10.000 Euro. "Das kommt darauf an ob man sogar die Schlösser an den Rolläden wechseln muss." Das erbeutete Diebesgut dürfte nach seiner Schätzung einen Wert von 5000 Euro haben.

Das Sinsheimer Polizeirevier kam am Montag vor Ort und sicherte Spuren. Ein Polizeisprecher bestätigte zwar den Vorfall, konnte am Dienstag aber noch keine weiteren Details nennen.