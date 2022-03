Mit dem Hochdruckschlauch am Überschallflieger: Hier putzen Mitarbeiter des Museums gerade das Seitenleitwerk der Concorde. Weil sie noch den ersten Lack trägt, dauern die Arbeiten an der Maschine länger. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim.Frühjahrsputz mit Kran, Korb und Hochdruckreiniger: Weithin sichtbar war die Aktion am Technik-Museum in den vergangenen Tagen, an den schnittigen Zellen der Überschalljets Concorde und Tupolew, hoch über den Hallen. Wenn das Museum seine Exponate auf Vordermann bringt – allen voran die beiden Überschall-Passagierflugzeuge auf dem Dach – ist das immer wieder etwas sehr Spezielles.

Um sicher arbeiten zu können, halten zwei Kollegen auf dem Hallendach den Arbeitskorb an dicken Seilen ruhig. Die schwierigste Aufgabe hat allerdings der Kranfahrer, da er den Korb vom Boden aus nicht sehen kann und dessen Position praktisch blind ändern muss, sobald eine Anweisung über Funk eingeht. Glücklicherweise ist Artur Weizenhöfer im Kran ein alter Hase und mit allem hier gut vertraut: "Ich komme schon seit über 30 Jahren ins Museum", sagt er; schon bei der ersten Überschallreinigung vor gut zehn Jahren war er dabei. Den 160-Tonnen-Kran kennt Weizenhöfer aus dem Effeff und genießt daher großes Vertrauen bei den Männern oben im Korb.

Los ging die Putzaktion mit dem Aufbau des Autokrans; die Maschine kommt aus dem Hause Scholpp mit Hauptsitz im hessischen Dietzenbach. Die Unternehmensgruppe ist auf Industriemontagen weltweit spezialisiert und schon von unzähligen spektakulären Schwertransporten auf das Museumsgelände sowie ins Speyerer Museum bekannt. "Angefangen haben wir mit der Tupolew", erläutert Museumsmitarbeiter Armin Hönig zur Putzaktion; zusammen mit Dominik Arndt strahlt er vom am Kran hängenden Arbeitskorb aus per Hochdruckreiniger die Außenhülle der Überschallflieger ab. Beim sowjetischen Jet dauert das in etwa eine Woche. "Für die Concorde brauchen wir wahrscheinlich anderthalb, weil der Schmutz schlechter weggeht", sagt Hönig und begründet das damit, dass sich die Ex-Air-France-Maschine im Gegensatz zur Tupolew noch im Originallack präsentiert. Der Schmutz ist durchaus hartnäckig, Taubendreck vermischt sich mit feinen Partikeln aus Reifenabrieb und anderen Stäuben; die Schicht wird mit langen Stielbesen abgeschrubbt. Und mittlerweile ist auch absehbar, dass die Überschalljets irgendwann im Lauf der kommenden Jahre einen neuen Anstrich nötig haben werden – und dazu wahrscheinlich vom Dach gehoben und teils demontiert werden müssen. Wann es so weit ist, steht noch nicht fest; allerdings ist davon auszugehen, dass eine solche Demontage – logistisch sehr aufwendig – ein weiteres fürs Museum typisches Spektakel sein wird.

Ein paar Meter weiter unten vertraut Sabrina Prinz auf ein gemischtes Team, das die Pflege der überwiegend vierrädrigen Museumsstücke übernimmt: "Mit den Lokomotiven sind wir schon fertig", sagt sie. In den einzelnen Abteilungen hat das große Putzen schon im November begonnen. "Da ist ja dann so die ruhige Zeit bis Februar", weiß Museumssprecherin Simone Lingner. Aber auch sonst würden zumindest "alle Autos einmal die Woche durchgeputzt", sagt Prinz, während ihr Kollege Michael Barwich gerade damit beschäftigt ist, den grauen Lack der Landaulet-Karosserie eines Rolls-Royce Phantom III von 1936 von den Mitbringseln der Besucher zu befreien. Die trügen unbeabsichtigt jede Menge Schmutz und Staub herein, der sich auf den glatten Oberflächen der Fahrzeuge festsetzt.

Schlimmer sind allerdings die gerade jetzt vermehrt fliegenden Blütenpollen: "Im Sommer sind manchmal die Rolltore offen wegen der Frischluft. Da müssen die schwarzen Autos oft sogar zweimal pro Woche durchgeschaut werden, weil sie vor dem Wochenende schon wieder staubig sind", beschreibt Prinz den wohl schönsten Teil ihrer Arbeit. Denn auch alle anderen Bereiche des Museums, bis hinunter zu den Toiletten, müssen ständig sauber gehalten werden. Mirella Burlacu poliert allerdings gerade die Scheiben einiger Vitrinen von "Jockels Rennrad-Sammlung", das macht man gern.

Im Technik-Museum gibt es immer was zu tun. Zum Schluss geht es in die Landwirtschaftsabteilung, in der sich Sabrina Prinz einem Lanz-Glühkopf-Bulldog widmet. "Der Bereich soll in den kommenden Jahren umgebaut werden", lässt Lingner durchblicken.