Bernd Augustdörfers Enkelin Emilia freut sich über ein einmaliges Gefährt. Der Großvater hat es in zwei Wochen in der heimischen Schrauberwerkstatt gebaut. Foto: Alexander Becker

Sinsheim-Steinsfurt. (abc) "Es ist doch zum Verrücktwerden", mag mancher angesichts der Veränderungen denken, die das Corona-Virus seit dem Ausbruch der Pandemie im März mit sich gebracht hat. Bernd Augustdörfer meinte allerdings, dass dies genau der richtige Moment sei, um eine verrückte Idee umzusetzen. Er hat seiner Enkelin kurzerhand einen einmaligen fahrbaren Untersatz gebaut.

"Das war einmal ein Rasenmäher", erklärte der Zweiradmechanikermeister in der heimischen Schrauberwerkstatt, in der er neben weiteren Oldtimern auch etliche Reibrollen-Motorfahrräder hortet. Sein Arbeitgeber hatte ihn corona-bedingt für zwei Wochen in Kurzarbeit geschickt. "Das reicht", dachte Augustdörfer und beschloss, aus Komponenten, die ihm irgendwann einmal zugelaufen waren, ein Gefährt für seine Enkelin zu bauen.

"Emilia ist dreieinhalb Jahre alt und spielt immer auf unseren alten Traktoren herum. Da dachte ich mir, ich baue ihr etwas, mit dem sie selbst fahren kann", berichtet Augustdörfer. Zunächst montierte er dafür das nicht mehr benötigte Mähwerk des Einachs-Rasenmähers ab. Angebaut wurde stattdessen ein Anhänger, der wohl einst zum Transport von Milchflaschen gedient hatte. Viel Mühe machte dem stolzen Opa dann noch die Lackierung des Gaudi-Gespanns in weiß mit pinkfarbenen Akzenten. Gekostet hat das Ganze fast nichts: "Gut, die Farbe habe ich kaufen müssen. Aber ansonsten war eigentlich alles vorhanden. Nur die Zeit darf man nicht rechnen, aber darum geht es ja nicht", erzählt Augustdörfer.

"Crazy Emilia", zu deutsch: verrückte Emilia, hat der Erbauer das motorisierte Dreirad genannt. Und seine Enkelin ist überglücklich damit und unternimmt bereits erste Fahrversuche auf dem großelterlichen Grundstück. Eine Straßenzulassung hat der Eigenbau nämlich nicht. Augustdörfer hat aber trotzdem erreicht, worum es ihm ging: "Ich wollte die freie Zeit durch Corona nutzen – auch wenn es in gewissem Sinne für Blödsinn war. So habe ich aber jemandem Freude bereiten können, der mir sehr wichtig ist."