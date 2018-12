Sinsheim-Steinsfurt. (app) Zweifelsohne zählt die "Alte Kaserne" in der Lerchenneststraße zu den schönsten und imposantesten Fachwerkgebäuden der Großen Kreisstadt. Schon die Größe wirkt als Blickfang. Und für jene, die beim Vorbeigehen innehalten und die beiden Informationstafeln lesen, erschließt sich ein besonderes Geschichtskapitel: Der über 450 Jahre alte Keller dieses Hauses diente den "Wiedertäufern" aus der Region rund um Sinsheim als Gebetsraum.

Während eines Gottesdienstes im Jahre 1661 schritt jedoch der Sinsheimer Stiftsschaffner ein, verbot diese Art von Zusammenkünften, initiierte eine harte Strafe und eine jahrelange, folgenreiche Auseinandersetzung mit der kurpfälzer Verwaltung um die Anerkennung ihrer Glaubensgemeinschaft. Daran erinnern nicht nur die Täuferwegtafel am Kellereingang, sondern auch regelmäßige Besuche von Mennoniten, die selbst aus Amerika anreisen, um an historischer Stelle zu gedenken.

So wandelte am vergangenen Sonntag wieder einmal eine größere Mennonitengruppe aus Übersee, exakt 38 Personen aus verschiedenen US-Staaten und Kanada, auf den Spuren ihrer Vorfahren, geführt von Professor Dr. John Ruth. Der engagierte und angesehene Historiker hat die für die Mennoniten so bedeutende Stätte nicht nur in Amerika bekanntgemacht, sondern auch mit den Anstoß für den Erhalt des Gebäudes gegeben. Als er zum ersten Mal im Kraichgau auf Spurensuche war und mit Hans Appenzeller, dem damaligen Ortsvorsteher und Heimatforscher, zusammentraf, stand für beide fest: Dieses seinerzeit bereits dem Verfall preisgegebene Anwesen muss erhalten bleiben!

"Ich kann mich noch recht gut an unsere erste Zusammenkunft erinnern. Es war an einem Samstag im Jahre 1981. Da hatte ich etwas im Lerchennest zu tun, als John kam", erinnert sich Hans Appenzeller an ihr Kennenlernen. Jetzt, 36 Jahre später, trafen sie sich wieder. In der Zwischenzeit hatte allein Dr. Ruth rund 1000 Besucher aus Amerika hierher geführt. Appenzeller als geschichtlicher Betreuer der historischen Stätte noch viel mehr, nämlich all diejenigen, die auf diesen Ort aufmerksam gemacht wurden. Natürlich blickten beide aus diesem Anlass auf diese verflossene Zeitspanne und die verbindende Thematik. "Soweit ich mich erinnere, war ich 25 Mal im Keller", meint der US-Amerikaner. Er konnte miterleben, wie von Besuch zu Besuch sich aus der abbruchreifen Ruine ein schmuckes Fachwerkhaus entwickelte.

Hans Appenzeller hatte seinerzeit das Denkmalamt dafür gewinnen können und in dem Sinsheimer Zimmermeister Alois Huxel einen anerkannten Fachmann. Als neuer Eigentümer versprach dieser dem damaligen Regierungspräsidenten Trudbert Müller in einem Vororttermin, die anstehende grundlegende Sanierung als Nachweis für traditionelle handwerkliche Zimmermannskunst zu nutzen. So ließ Huxel die Kaserne wie 1626 und 1704 (nach den kriegsbedingten Zerstörungen von 1622 und 1689) ein weiteres Mal aus Ruinen neu erstehen.

Den Passanten hat er eine Sehenswürdigkeit geschaffen, den Besuchern eine Erinnerungsstätte. Gerade wenn eine Gruppe nach der geschichtlichen Einführung, diesmal gab sie Emil Schumacher, im Täuferkeller einen kurzen Gedenkgottesdienst hält, wird die Geschichte spürbar.

Zum einen imponiert die Akustik des sehenswerten Kellers, zum anderen die geschichtliche Verbundenheit. Immer wieder bekunden Besucher beim Vorlesen jener 53 Namen, die vor über 350 Jahren durch den Stiftsschaffner festgehalten und anschließend mit einer erheblichen Geldstrafe belegt worden waren, Nachfahren dieser Familie zu sein. Da sieht dann auch Dr. John Ruth, dass seine engagierte Forschungsarbeit in den Archiven, seine Buchveröffentlichungen und seine historische Fahrten durch Europa Früchte tragen.

Der 87-Jährige gilt als ausgewiesener Experte der Mennonitenhistorie. Nicht nur deshalb schätzt ihn Hans Appenzeller. Der inzwischen 97-jährige Ehrenbürger der Großen Kreisstadt nennt John Ruth seinen Freund, was auch beim aktuellen Besuch deutlich wurde. Sie haben durch den Täuferkeller ein Stück Familien- und Heimatgeschichte geschaffen. Geschichte und freundschaftliche Bande haben Vergessenes aufleben lassen und Bleibendes ermöglicht.