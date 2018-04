Sinsheim-Steinsfurt. (pol) Bei einem Unfall am Samstagnachmittag zwischen Steinsfurt und Reihen wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Der Biker folgte einer Fahrzeugkolonne in Richtung Reihen. Als kurz vor der Autobahn das erste Fahrzeug der Kolonne abbremste und zum Pendlerparkplatz abbog, mussten alle nachfolgenden Autos ebenfalls abbremsen. Dies erkannte der Motorradfahrer zu spät und fuhr auf einen VW Passat auf. Der 54-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert. Nach seiner notärztlichen Versorgung wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wurde auf 10.000 Euro geschätzt.