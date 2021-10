Von unserer Redaktion

Sinsheim-Steinsfurt. Es sind Szenen, wie man sie aus Vorstadtbezirken diverser Großstädte kennt. Im 5000-Einwohner-Ort Steinsfurt sorgte der Fall am Wochenende für Entsetzen und Verärgerung: Mitglieder zweier verfeindeter Großfamilien und rund 20 überwiegend männliche Personen haben sich dort am Freitagabend in der Lerchenneststraße mehrere Stunden lang bekämpft und sich Scharmützel mit der Polizei geliefert. Die Rede ist von zehn Verletzten. Von einer "neuen Qualität" der Gewalt und der Ausschreitung im Bereich Sinsheim sprachen Mitglieder der Ortsverwaltung.

Eine seit mehreren Wochen andauernde Fehde zwischen Mitgliedern der beiden aus dem arabischen Raum stammenden Clans war lautstark eskaliert – entzündet offenbar durch einen banalen Klingelstreich, wie es von der Polizei zunächst hieß. Doch eine genaue Rekonstruktion der Ereignisse konnte bis zuletzt keiner vornehmen: Kurz nach 20 Uhr war es im zweiten Stock des Mehrfamilienhauses am Ortsausgang zum Streit gekommen, zunächst verbal; im Anschluss wurde wohl eine Tür eingetreten. Einzelne Beteiligte bewarfen sich mit Glasflaschen, auch eine große Menge Pfefferspray wurde von den Schlägern selbst versprüht. Mehrere Menschen erlitten Atemwegsreizungen.

Eine völlig unübersichtliche Lage zeigte sich, als die ersten Polizeistreifen aus Sinsheim eintrafen: Zwei Frauen saßen hustend am Straßenrand, Polizeibeamte versuchten zunächst, den Streit im Haus aufzulösen. Zeitgleich fuhren mehrere Notärzte und Krankenwagen vor. Nach und nach wurden Streifenwagen und Rettungskräfte aus dem gesamten Gebiet zusammengezogen und waren binnen kurzer Zeit vor Ort.

Schlägerei in Sinsheim-Steinsfurt - die Fotogalerie















































Zulauf gab es auch auf Seiten der Streitenden: Junge Männer kamen mit Autos, parkten in den Seitenstraßen des Viertels und begaben sich in Richtung der Auseinandersetzung. Offenbar hatten sie Nachrichten seitens der Streitparteien erhalten. Als sich ein aggressiver Pulk an einer Polizeiabsperrung bildete, wurden Hundeführer der Polizeihundestaffel mit drei Schutzhunden angefordert. Die Lage eskalierte mehrfach, als Beteiligte versuchten, die Sperre zu durchbrechen. Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei, um zu deeskalieren. Pulks junger Männer umringten immer wieder einzelne Beamte. Dann wieder wurde mit Hunden vorgeprescht.

Das Kräftemessen mit der Polizei ging bis in den späten Abend. Als Verletzte in den Rettungswagen versorgt wurden, sicherten Polizisten deren Umfeld ab. So sollte verhindert werden, dass die aufgeheizten Angreifer selbst den Rettungswagen stürmen. Nach dem Abzug mehrerer Streifenwagen und der Hundeführer blieben ein Rettungswagen und mehrere Beamte vor Ort. Noch immer war die Stimmung aggressiv; zahlreiche Personen belauerten sich auf der Straße.

Und tatsächlich heizte sich die Stimmung der Ansammlung erneut auf: Mehrere junge Männer wollten einem Widersacher mit dem Auto auf einen nahe gelegenen Parkplatz nachfahren und schafften es ein weiteres Mal an der Polizeisperre vorbei. Es folgten, erneut lautstark, Handgemenge und Rempeleien mit den Beamten. Die Stimmung war bis zuletzt gereizt. Festgenommen wurde am Abend jedoch niemand, allerdings wurden Personalien festgestellt.

Über die Art und Schwere der Verletzungen lagen zunächst keine Informationen vor. Während manche Medienberichte von fünf teilweise schwer Verletzten sprachen, gab es laut dem leitenden Notarzt vor Ort zehn Verletzte, über deren Zustand man bis zuletzt nichts erfuhr. Unterdessen berichteten Anwohner und Augenzeugen übereinstimmend, dass bei der Massenschlägerei auch Messer gezückt worden wären. Danach gefragt, sprach Christopher Weselek, Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit am Mannheimer Polizeipräsidium, am Sonntagnachmittag von "nicht sehr schweren" Verletzungen; möglicherweise gezückte Messer könne er momentan nicht ausschließen: "Ich habe das nicht gewusst, aber verneinen kann ich es nicht", sagte Weselek mit dem Verweis, dass man "erst ganz am Anfang" der Ermittlungen stehe. Es stünden Körperverletzungsdelikte im Raum, wegen Landfriedensbruchs ermittle man allerdings derzeit nicht.

In Steinsfurt selbst sprechen Nachbarn von "untragbaren Zuständen" rund um das Mehrfamilienhaus, weil "Regeln des Zusammenlebens permanent missachtet" würden: Dies reiche von Ruhestörungen und wildem Parken bis hin zu Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung "während der Lockdown-Zeit", sagte ein Steinsfurter, der "aus Gründen des Eigenschutzes" nicht namentlich genannt werden will. Die Polizei sei "schon mehrfach" vor Ort gewesen, auch erst kürzlich. "Seit längerem schwelende Streitigkeiten" zwischen den Familien, von denen Nachbarn berichten, kann Weselek bestätigen, wenn die Motivlage auch "unklar" sei.

Dass jetzt ein kindlicher Klingelstreich den Ausschlag gab – daran gibt es in Steinsfurt Zweifel. Mehrere Anwohner sowie Personen, die über das Steinsfurter Geschehen bestens informiert sind, schildern von einander unabhängig, dass Meinungsverschiedenheiten über das Tragen des Kopftuchs beim Streit eine Rolle spielen. Ein solches Ereignis habe erst kürzlich einen Polizeieinsatz in der Lerchenneststraße ausgelöst.

Zu dieser Schilderung passt die Stellungnahme einer jungen Frau zu den Geschehnissen am Freitag in einem Sozialen Netzwerk, die der Redaktion vorliegt. Die Frau, die angibt, eines der Familienmitglieder zu sein, spricht von monatelangen Bedrohungen. Die Kontrahenten hätten ihr und Familienmitgliedern angedroht, "uns aus lächerlichen Gründen zu töten", heißt es in dem Post. Die Frau sagt, ihre Mutter sei misshandelt worden, "weil sie kein Kopftuch trägt". Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht kennt die Schilderungen aus Steinsfurt, will sie nicht kommentieren. Die Ereignisse vom Freitag hätten ihn "mehr als nur bestürzt". Albrecht fordert, dass bei der Aufarbeitung des Falls "alle rechtsstaatlichen Mittel ausgeschöpft werden."

Zeugen, die Aussagen zum Geschehen haben oder Videomaterial gefertigt haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261 / 6900 in Verbindung zu setzen.