Von Tim Kegel

Sinsheim. Mehr als 30 Millionen Euro gibt die Stadt Sinsheim im Jahr 2022 für ihr Personal aus – 1,2 Millionen mehr als im Vorjahr. Und rechnet man die Stadtwerke mit, kommt man auf fast 36 Millionen Euro. Kein Pappenstiel, und so war in den Haushaltsreden des Gemeinderats die Rede von der "Effizienz der Verwaltung", die man im Auge behalten müsse. "Effizienz ist bei uns ständiges Thema", entgegnet Hauptamtsleiter Marco Fulgner und präsentiert Zahlen zur Personalsituation.

1,2 Millionen zusätzliche Kosten führt Fulgner einerseits auf reguläre Tariferhöhungen von rund 500.000 Euro zurück. Außerdem seien vier Personen von den Stadtwerken zur Stadt umgesetzt worden – "rein buchhalterisch" eine Ausgabe von rund 240.000 Euro, sagt Fulgner. Ein dicker Brocken sind Neueinstellungen in Kindergärten: rund 340.000 Euro. Bei 800.000 Euro liegen auch die Versorgungsaufwendungen für Rathaus-Pensionäre, darunter ehemalige Oberbürgermeister und Bürgermeister.

Viele Beschäftigte: Wie schon seit Jahren ist die Stadtverwaltung einer der größten Arbeitgeber in Sinsheim. 706 Personen waren zum Stichtag am 30. September fürs Rathaus tätig, 441 Frauen und 265 Männer; Ehrenbeamte, Auszubildende und Praktikanten nicht mitgerechnet. Die hohe Teilzeitquote der weiblichen Beschäftigten, die mit 67 Prozent deutlich über der ihrer männlichen Kollegen mit 17 Prozent liegt, ist laut Fulgner "nicht untypisch" für den Öffentlichen Dienst. 25 Personen befanden sich zum Stichtag in Elternzeit.

Und: Wenn Fulgner hin und wieder Laien aus seinem Bekanntenkreis die Zahl der im Rathaus tätigen Beamten schätzen lässt, lägen die oft "grob daneben". Tatsächlich beschäftigt die Stadt Sinsheim 649 Tarifbeschäftigte und 57 Personen mit Beamtenstatus. Aufgeschlüsselt in Teilbereiche arbeiten 280 Personen in der Verwaltung, 141 im Sozial- und Erziehungsdienst sowie 122 Personen als klassische Arbeiter, auch bei den Stadtwerken. Außerdem beschäftigt die Stadt 97 Reinigungskräfte und weitere 66 Personen als Musikschullehrer, im Stadtmuseum bei der Feuerwehr oder als Hausmeister.

Die "Personalmehrung", wie es in Amtssprache heißt, hat laut Fulgner "fast ausschließlich im Bereich der Kindertagesstätten" stattgefunden. Eine neue Ganztagesgruppe im Kindergarten "Vogelnest" in Hoffenheim und die Erweiterung des Kindergartens "Südstadtpiraten" um zwei neue Gruppen verlangten nach Personal. Im Gemeinderat ist eine frühstmögliche Kleinkindbetreuung sowie der Ausbau von Schulen und Kindergärten unumstritten.

Weitere Einstellungen hat es in Bereichen gegeben, in denen die Stadt Sinsheim durch Zuschüsse und Fördergelder "eine umfangreiche Refinanzierung erwarten" könne wie Fulgner sagt. Solche Förderungen stiegen im Jahr 2022 um rund 300.000 Euro und betragen dann rund 1,17 Millionen Euro. Bezuschusst wird etwa das Klima-, Integrations- und Flüchtlingsmanagement oder der Ausbau des Gutachterausschusses. Positionen allesamt, an denen sich im Gemeinderat kaum Kritik regt, auch weil dies als unpopulär gelten könnte. Im Gegenteil wird dort der Ruf lauter nach der Schaffung einer Verkehrsmanagement-Stelle. Auch in den Bereichen Personalwesen, Zensus, Tourismus sowie dem Feuerwehrwesen, und dem Zweckverband Fibernet generiert das Rathaus solche Zuschüsse.

Demografische Aspekte müsse man bei der Personalplanung beachten: Ein Großteil der Fluktuation im vergangenen Jahr sei auf das altersbedingte Ausscheiden von Personal zurückzuführen, erläutert Fulgner. Die Entwicklung spiegle sich auch im gesunkenen Durchschnittsalter der Belegschaft wider, das bei 46,3 Jahren liegt. Viele Auszubildende seien übernommen, jüngeres Personal sei eingestellt worden. Sehr hoch ist indessen die Zahl der Leute, die in den kommenden Jahren das Renteneintrittsalter mit 65 Jahren erreichen: Allein in den kommenden sieben Jahren verlassen 145 Personen das Rathaus – und mit ihnen geht "viel Erfahrung", bestätigt Fulgner. Rechtzeitig müsse dem vorgebeugt und gegengesteuert werden.

Zwar werde jede frei werdende Stelle auf die Notwendigkeit der Wiederbesetzung geprüft, sagt Fulgner. Allerdings gebe es wegen "der Arbeitsverdichtung in den vergangenen Jahren" kaum Bereiche, in denen hierauf verzichtet werden könne, ohne dass dies zu Qualitätseinbußen der städtischen Dienstleistungen führen würde. Vor diesem Hintergrund habe man auch "unter dem Aspekt der Fürsorge" die hohe Zahl der geleisteten Überstunden der Mitarbeiter im Blick.

Und auch der überall beklagte Fachkräftemangel gehe am Rathaus nicht vorbei: Im auslaufenden Jahr sei es "mehrfach nicht gelungen", für extern ausgeschriebene Stellen geeignete Leute zu gewinnen. Abhilfe schaffen will man mit der Stärkung der eigenen Ausbildung und durch Personalentwicklung einzelner Beschäftigter "für absehbar zu besetzende Schlüsselpositionen".

Die Stadt Sinsheim sei mit einem stetig steigenden Erwartungsdruck konfrontiert, müsse kurze Wege und schnelle, bürgernahe Entscheidungen bieten und trete "als moderner Dienstleister" auch für kleinere Kommunen auf, wie Oberbürgermeister Jörg Albrecht schildert. Der "Ruf nach mehr Kontrolle und Sicherheit" habe den Ausbau des Gemeindevollzugsdiensts mit sich gebracht. Der Wunsch einer schnellen Reparatur von Straßenschäden führte "zur Einrichtung des Schwarztrupps". Beide Einrichtungen "rechnen sich aber an anderer Stelle", sagt Albrecht. Die dargelegten Zahlen seien "dem Gremium bekannt". Die Kritik einzelner Haushaltsreden werde beim Personal, das "hart" arbeite, oft "mit Enttäuschung aufgenommen".