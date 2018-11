Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Stadthalle wird bis zum Jahresende 2019 wie angekündigt fertig. Mit der Gestaltung der Außenanlagen befasst sich der Gemeinderat in einer seiner kommenden Sitzungen: Vorplatz und Begrünung werden aller Voraussicht nach im Frühjahr 2020 eingeweiht.

Um das Baustellen-Wirrwarr für den Rundgang zu ordnen, hätten Mitarbeiter des Rathauses "viele Überstunden geschoben" - seien als kleiner Dank "zum Pizzaessen eingeladen worden". Sichtlich stolz präsentierten die Macher der Verwaltungsspitze nun ihr "Baby", dessen Bau nach Jahren der Planung vor nicht ganz einem Jahr allmählich los ging. Drei Millionen Euro Bundeszuschüsse fließen in das bei der Bevölkerung umstrittene Projekt. Nun allerdings wirkt es so, als könne das Endergebnis, das sich da ankündigt, auch die Kritiker überzeugen. In drei Gruppen mussten die rund 200 Interessierten am Samstag durch die Baustelle tingeln. Kritische Fragen kamen so gut wie keine mehr.

Die Halle wirkt fürs Laienauge sehr weit gediehen. Ein ausladendes Vordach überspannt den Eingang. Mächtige Säulen aus Beton - asymmetrisch abgeschrägt - halten das Dach; die Schräge der Säulen lenkt den Blick in Richtung Stadtmitte. Die Sanierung liege "ziemlich genau im Zeitplan", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht, einige der Arbeiten seien ihrer Zeit "um zwei bis drei Wochen" voraus; andere lägen etwa um die selbe Zeit im Hintertreffen. 98 Prozent der Gewerke sind vergeben, daher könne man erkennen, dass der Kostenrahmen von rund elf Millionen Euro wohl einzuhalten sei. Die Gestaltung der Außenanlagen zählt hier nicht dazu: Künftig werden Wasserspiele, Ruhebänke, Bäume, Sträucher und Kunst das Umfeld prägen. Ehedem beliebte Elemente der alten Halle - die Brunnenskulptur, die bunten Beton-Zierblenden - werden zweckentfremdet in die künftige Gestaltung eingebunden.

Erstmals wurden bei dem Rundgang neue Details zur Einrichtung und zur Ausstattung der Halle genannt. Etwa die Decke im großen Saal die aus dreieckigen Heraklitplatten bestehen wird, die mit Goldschimmer versehen sind. Als Boden wird Parkett verbaut. Wert gelegt werde auf eine "digitale Veranstaltungstechnik erster Güte". Gut zu erkennen war am Samstag das zusätzliche Licht, das über Einschnitte im Baukörper und Glaselemente in den Raum fällt. Auch einen offenen Balkon im ersten Stock konnte Baudezernent Tobias Schutz am Samstag präsentieren: "Ein Glas Sekt an lauen Sommerabenden" könne dort im Freien - und mit Garten- und Innenstadt-Ausblick - genossen werden.

Auch die künftige Stadtbibliothek im Untergeschoss nimmt Form an. Hier entschied man sich gleichfalls für das große Programm: Künftig wird es Ruheräume geben, wo still studiert und recherchiert werden kann; eine aufwendig gestaltete Kinderecke; einen Lesegarten mit Ilvesbach-Blick. Digitale Medien erhalten mehr Gewicht. Die "Stadthalle 2.0" wird - was von einigen kritisiert wird - keine Gastronomie mehr haben, dafür mehrere Küchen und Teeküchen. Fahrstühle - durchgängig von außen nach innen - sorgen für Barrierefreiheit und Bedienkomfort, etwa bei Essens-Anlieferungen. Die Stadthalle wird ans Fernwärmenetz der AVR angeschlossen.

Würstchen und Bier wurden den Rundgangsteilnehmern serviert, mittlerweile eine Tradition der Baustellenführungen. Einen weiteren Rundgang soll es geben, wenn der Innenausbau fortgeschritten ist.