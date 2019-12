Fortschritte macht der Umbau der Bar in der Rosengasse. Ladenbauer aus Italien arbeiten zur Zeit an der Einrichtung des künftigen „Roma 2 Go“. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Ein wichtiger Treff des geselligen Lebens im Sinsheimer Zentrum erweitert von der Bahnhofstraße in die Rosengasse: Unter dem Namen "Roma 2 Go" und mit einem neuen Konzept wollen Francesco und Riccardo Basile – die beiden Söhne von Roma-Chefin Elena Chimenti – am Eingang der Rosenpassage an den Start gehen.

Ziemlich genau zwei Monate ist es her, dass Eugenio Colucci dort sein Eiscafé San Marco nach 28 Jahren dicht gemacht und beim Sinsheimer Herbst am 13. Oktober seine letzte Eistüte verkauft hat. Elena Chimenti und ihre Familie wiederum – zuvor seit 1975 im Eschelbacher "Milchhäusl" tätig – hatten das San Marco 1990 eröffnet. Wenig später machten die Kalabresen das Roma am Kopf der Bahnhofstraße zum Treffpunkt vieler Sinsheimer. Und zu dem, was man im Süden gemeinhin unter einer "Bar" versteht.

Das neue Lokal, sagt Francesco Basile, werde konsequenter Weise etwas anders, auch von der Art her etwas jünger. Die Arbeiten liefen zügig: Das Lokal wurde komplett entkernt. Die zwar intakte, aber stark im Design der italienischen 90er-Jahre gehaltene Einrichtung ist verschwunden. Ein spezieller Ladenbauer für Café-Bars ist zur Zeit am Wirken, der in den späten 2000er-Jahren bereits das Roma ausgestattet hat: "Grandi Arredi" aus Pescara in den Abruzzen. "Sinsheimer Firmen" hätten die Chimenti-Familie für den Rest ins Boot geholt: "Hofmann" für die Elektro- und "Imhof" für die Sanitärarbeiten. Insgesamt investiere man, gemeinsam mit dem Vermieter, über 150.000 Euro in das Café, das man eröffnen wolle, "wenn die ersten Sonnenstrahlen über Sinsheim stehen", wie Riccardo Basile es nennt.

Wie das dann aussieht, darüber gibt es konkrete Vorstellungen: "Grandi Arredi" nennt das Innendesign "Modern Industrial", es dominierten Sichtbeton-Optik, Holz, Naturmaterialien. Trotz ihrer bis zu 30 Plätze soll die Bar "weit sein und hell, hell, hell", sagt Francesco Basile. Als prägendes Element geplant sei eine "offene Eisküche".

Neu ins Angebot aufnehmen wollen die Brüder diverse Kombinationen mit selbst gemachten Waffeln: In der urbanen Küche und im Streetfood diverser Großstädte lägen diese in den vergangenen Jahren deutlich im Trend.

Im Sommer ist Außenbestuhlung geplant. Der Eingang wechselt von der Passagen- hin zur Frontseite an der Rosengasse. Jene ist – als Verbindung vom Karlsplatz zur Bahnhofstraße und Teil der Fußgängerzone – Standort etlicher eingesessener Geschäfte.

Dass sich das Roma und die "2 Go"-Variante Konkurrenz machen, schließt Riccardo Basile auch aufgrund der Konstellation aus. Das Eis stamme aus der eigenen Produktion, alles bleibe "in der Familie", außerdem gebe es Tage, an denen das Roma kapazitätsmäßig durchaus an seine Grenzen gerate.