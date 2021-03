Von Christia Beck

Sinsheim. In den Jahren 2015 und 2016 kamen viele Flüchtlinge nach Deutschland, dies war auch in Sinsheim der Fall. Manche sind mittlerweile nicht mehr hier, andere sind geblieben. Wie hat es bislang mit der Integration geklappt? Ein 89-seitiger Bericht der Stadtverwaltung gibt darüber Auskunft. Die städtischen Integrationsbeauftragten Inge Baumgärtner und Frederik Böna stellten ihn im Gemeinderatsausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales vor.

Von "einer riesengroßen Herausforderung" spricht Böna, wenn es um die Zeit geht, in der zahlreiche Flüchtlinge in der Stadt ankamen. Er spricht aber auch von einer "großen Chance". Die Mehrzahl der angekommenen Menschen sei motiviert gewesen, sich schnell um Arbeit oder Ausbildung zu bemühen. Positivbeispiele wurden genannt: Ein junger Syrer hat das beste Abitur in der Stadt gemacht, eine junge Afghanin die beste mittlere Reife. Böna räumt aber auch ein: "Manche tun sich noch schwer."

Ähnlich sieht es beim Thema Ausbildung aus: Im Jahr 2017 hätten über 30 junge Menschen eine Lehre begonnen, beispielsweise als Metzger, Altenpflegehelfer, Dachdecker, Schreiner oder Bürokaufmann. Noch früher dran war Mohamad Badr Alshamali. Mit 16 kam der Syrer in Sinsheim an, Deutsch konnte er nicht. Vier Jahre später, 2018, hatte er eine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker abgeschlossen. Wegen guter Leistungen konnte er seine Lehre verkürzen.

Doch wie sieht es abseits der Positivbeispiele aus? "Ganz wenige mussten die Ausbildung abbrechen", berichtet Böna. Die Erfolgsquote, also der Prozentsatz von Geflüchteten, die eine begonnene Lehre abschließen, sei höher als bei der einheimischen Bevölkerung. "Die beißen sich durch mit aller Macht, die sie haben", erzählt Böna.

Negativbeispiele gebe es aber auch, räumt Thomas Brunner, Rektor der Friedrich-Hecker-Schule, auf Nachfrage ein. So komme es vor, dass ein Betrieb bei der Berufsschule nachfragt, ob es zusätzliche Angebote gibt, damit der Azubi besser Deutsch lernt. "Die gibt es", berichtet Brunner. Aber dazu müssten jene, um die es geht, beispielsweise auch einmal Freitagnachmittags in der Schule bleiben, wenn andere schon ins Wochenende starten. Und dazu hätten manche "oftmals nicht so Lust".

Der Rektor hat beobachtet, dass Azubis mit Fluchthintergrund an der Friedrich-Hecker-Schule häufig Probleme beim klassischen Schulunterricht hatten, beispielsweise in den Fächern Deutsch oder Geschichte. Dafür seien sie häufig "sehr engagiert im Werkstattunterricht" und versuchten so, Schwächen auszugleichen. Manchmal habe es sich als sinnvoll erwiesen, dass einer dieser Auszubildenden eine Klasse wiederholt. Enorm profitiert haben Geflüchtete natürlich vom Einsatz Ehrenamtlicher. So konnten diese beispielsweise helfen, wenn es mit dem Lernen an der Berufsschule holperte, berichtet Böna.

Die Kombination aus Schule und Arbeit im Betrieb findet Brunner ideal für die Integration. Mittlerweile sinke die Zahl jener Schüler, die nach Deutschland geflüchtet sind, wieder. Und manche, so berichten es die städtischen Integrationsbeauftragten, machen gar keine Ausbildung, arbeiten aber fest als Angelernte, zum Beispiel bei Malern oder Garten- und Landschaftsbauern.

Der Schlüssel ist oft die Sprache. Doch auch wer einen Deutschkurs besucht hat, versteht zuweilen nicht, was in einem offiziellen und kompliziert formulierten Brief der Verwaltung steht. So ist es laut Böna vorgekommen, dass einem Geflüchteten mitgeteilt wurde, dass er von der Gemeinschaftsunterkunft in eine Anschlussunterbringung kommt, er aber Panik bekam, weil er dachte, er wird abgeschoben. Eine Vereinfachung der Sprache in offiziellen Schreiben sei wünschenswert, erklärten die Integrationsbeauftragten. Oberbürgermeister Jörg Albrecht warf ein, dass hier auch der Gesetzgeber gefordert sei – schließlich müsse ein solcher Brief rechtssicher formuliert sein.

Corona wirkt sich auch bei den Geflüchteten aus: Deutschkurse für Anfänger finden im Wesentlichen online statt, was Baumgärtner als "alles andere als ideal" bezeichnet. Und Böna sagt: "Es ist definitiv so: Flüchtlinge zählen zu den Verlierern der Corona-Pandemie." Denn sie seien im Vergleich zu anderen häufiger von Kurzarbeit betroffen. Und Kinder aus Flüchtlingsfamilien könnten von ihren Eltern weniger Hilfe im schulischen Bereich bekommen, als das im Schnitt der Fall ist.

Positive Aspekte gebe es aber auch: Zahlreiche geflüchtete Frauen hätten sich an einer Aktion beteiligt, bei der zu Anfang der Pandemie sehr viele Masken genäht wurden. Jenseits von Corona würden Geflüchtete, die schon Fuß gefasst haben, häufig jenen helfen, die noch nicht so weit sind. Und das "Hoffnungshaus" "macht uns Freude", sagt Böna. In dem Integrationsprojekt in der Kernstadt leben Menschen aus verschiedenen Kulturen und Religionen zusammen. Das Hausmeister-Ehepaar habe großen Anteil, dass dies so gut funktioniert.

Bis die Integration abgeschlossen ist, wird es laut Böna "noch einige Jahre dauern". Baumgärtner sagt gar: "Integration bleibt eine Daueraufgabe."