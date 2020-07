Sinsheim. (jubu) "Ja, sie fahren häufig raus", stellt Oberbürgermeister Jörg Albrecht fest. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Sinsheim. Und häufig rücken sie auch auf den Abschnitt jener unfallträchtigen Autobahn aus, die den Ruf als "Todesstrecke" innehat. Gemeint ist die Autobahn A6 zwischen Bad Rappenau und Wiesloch Rauenberg, ein 30 Kilometer langer Abschnitt den die Wehrleute zu ihrem Einsatzgebiet zählen müssen. Häufig schwerste Verkehrsunfälle an Stauenden, Brände und Umwelteinsätze. Eine Belastung die sich auch in Zahlen ausdrückt. "Um die 60 sind es jedes Jahr", berichtet Albrecht auf Nachfrage der RNZ.

Gemessen an den Gesamt-Einsätzen seien es 20 Prozent. Diese Zahl hatte SPD-Fraktionssprecher Michael Czink in einer der zurückliegenden Gemeinderatssitzungen erfragt. Albrecht beteuerte im Rahmen der Antwort an Czink des Weiteren, das Gespräch mit dem Land zu suchen. Als Stadt trage man sämtliche Kosten alleine, obwohl eine Vielzahl der Einsätze außerhalb der Stadt passiere – nämlich auf der Bundesautobahn. Die allgemeinen Zuwendungen des Landes für Feuerwehren würden, so Albrecht, diese besonderen Details nicht berücksichtigen und seien auch nicht besonders hoch. "Am Ende stellt sich die Frage: Müssen wir die Infrastruktur selbst bezahlen oder bekommen wir Unterstützung?"

Mit dem durch die Baustellen-Situation gefühlsmäßig verschärften Unfallbild habe dies nichts zu tun. Zwischen 50 und 60 Autobahn-Einsätze hätte es dem Stadtoberhaupt zufolge schon immer gegeben. Ob und wie viel Geld man in der Großen Kreisstadt erhält, ist ungewiss. Albrecht betont aber, dass man für Einsätze auf der A6 Sonderfahrzeuge vorhalte, die andere Feuerwehren nicht benötigen würden. Zudem hänge das Feuerwehrhaus komplett am städtischen Haushalt – ein Zustand der so nicht sein solle.

Auch ohne die Anfrage von Stadtrat Czink, so versichert es Albrecht, wäre man in die Gespräche gegangen. "Die Zahlen kannten wir nicht genau, aber uns war klar, dass wir das Gespräch suchen müssen."