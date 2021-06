Sinsheim. (tk) "Das beste ,social happening‘ seit anderthalb Jahren" hat einer von ihnen Laura Olbert zugerufen. Noch am Tag danach freut sich die Sozialarbeiterin der mobilen Jugendarbeit "JuMo" über den Satz. Ein rundum gelungener, eben ein "nicer" Tag sei das endlich wieder gewesen, hieß es in den Chatrooms der Szene. Der Skatepark – gebaut für rund 170.000 Euro und in Betrieb gegangen kurz bevor die Furcht vor dem Sars-CoV 2-Virus die Welt lahm legte – hat erst jetzt so etwas wie seine Einweihung erlebt: beim "Go skateboarding day", dem "Welttag des Skateboards", den die Szene am 21. Juni feiert.

Die Lust auf Treffen ist groß. In Sinsheim tröpfeln über den Abend rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene ein. Ein Grill wird angefeuert, im warmen Abendlicht hockt man zusammen im Gras, zeigt Tricks und Sprünge auf den Brettern, feuert sich gegenseitig an. Eine Jury vergibt Punkte, namhafte Sponsoren aus dem Skateboard-Genre haben Ausrüstung gestiftet. Bis es dunkel wird geht das so; am Ende räumen einige noch mit Olbert das Gelände mit dem bunt besprühten Bauwagen auf.

Es herrscht Einigkeit über vieles. Erstens: Die rund 600 Quadratmeter weite Betonlandschaft am Kopf des Wiesentals taugt was. Das, was man mit der grauen Fläche aus Mulden, Schanzen und Rampen ohne harte Kanten so alles anstellen kann, das unterscheidet sich schon signifikant von der alten "Skateanlage", die hier jahrelang und etwas stiefmütterlich behandelt aufgebaut stand. Die Szene, die sich hier trifft, rechnet der Stadt Sinsheim nun hoch an, dass man sie ihre eigene Anlage entwickeln ließ, gemeinsam mit einem Planungsbüro, das nichts anderes macht als Skateparks planen. Skaten in Sinsheim – das war früher mehr ein Herumgehüpfe auf kleinem Raum, heute kommt der Skatepark schon an das heran, was es in Großstädten gibt.

Auch gefühlsmäßig – zweitens und viel wichtiger – passe hier alles; müsste man diesen Treff erfinden, wenn es ihn nicht schon geben würde. Davon überzeugt sind Leute wie Anil, der als Rapper "DerVeib" auftritt, heute den kleinen Skater-Wettbewerb moderiert und tatsächlich aus einer Großstadt im Ruhrgebiet stammt, aus der er nach Sinsheim zog. Regelmäßig kämen Leute auch aus Karlsruhe, Mannheim, Heidelberg ins Wiesental, weil "der Nahverkehr gut ist", sagt Olbert. Aber längst nicht nur deshalb: Am Skatepark sei ein Lebensgefühl entstanden, kämen Leute zwischen 15 und etwas über 30 Jahren zusammen, machten zwanglos ihren Sport und was damit in Verbindung steht. Etliche junge Menschen aus Sinsheim und dem Umland, erzählen sie, hätten hier Anschluss und Freunde gefunden; manche hätten auch erst durch den Treff das Skaten als soziale und sportliche Freizeitbeschäftigung für sich entdeckt. Skater Luca Fröhlich aus Eschelbach fasst zusammen, dass es hier "wie in einer Familie" zugehe; man sich "sofort willkommen und akzeptiert" vorkomme. "Ein toller Treff."

"Ein Hygienekonzept" habe es natürlich gegeben, etwa mit Desinfektionsmittelspendern. Hierauf weist Olbert immer wieder hin; Treffen junger Leute stünden durchaus unter Beobachtung. Auch das Ordnungsamt habe seinen Segen gegeben. Insgesamt wirkte das Corona-Thema am Abend aber – endlich – weit weg.