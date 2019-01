Von Alexandra Tassios

Sinsheim-Dühren. "Ein etwas ungewöhnlicher Einstieg ins Berufsleben", sei das gewesen, damals in Dühren, Anfang der 50er Jahre. Pflichtgemäß musste die damalige Gemeindeverwaltung für die in den Ruhestand verabschiedete Hebamme Christine Vollweiler eine Nachfolgerin suchen und habe, da gleich zwei Bewerberinnen für einen Ausbildungsplatz in Frage kamen, die Frauen des Ortes kurzerhand aufgefordert, wählen zu gehen.

Es waren über 5000 Babys

Die Wahl fiel auf sie, Wilma Gilbert, geboren am 29. Januar 1929 als Wilma Schmitt, aufgewachsen in der Karl-Schumacher-Straße mit vier Schwestern und einem Bruder in einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Drei dieser Schwestern sind heute noch am Leben. Nach ihrer von der Gemeinde finanzierten Ausbildung an der Landesfrauenklinik Karlsruhe, wofür sie sich als Gegenleistung verpflichten musste, 25 Jahre am Ort zu bleiben, half sie am ersten November 1953 zum allerersten Mal, ein Kind zur Welt zu bringen: Ottfried. Über 5000 weitere Babys brachte sie in den folgenden Jahren ans Licht der Welt. Mehr als einmal sei ihr dabei jener Teil des Berufseides in den Sinn gekommen, in dem um Gottes Beistand gebeten werde. Denn dessen Hilfe brauche man unbedingt, "wenn einem gleich zwei Menschenleben anvertraut" seien. Der Vater übrigens habe sie gebeten, sich für diese Ausbildung zu bewerben.

Auch das Privatleben blieb nicht auf der Strecke. Noch vor ihrer Ausbildung hatte sie am 16. September 1950 den Hoffenheimer Rudolf Gilbert geheiratet, mit dem sie eine Tochter und zwei Söhne bekam und der leider bereits 1982 im Alter von nur 53 Jahren in Folge eines Schlaganfalls verstorben ist. An die Etappen ihres ereignisreichen Lebens, das durch Ausbildung, Arbeit und Beruf entscheidend geprägt wurde, erinnert sich Wilma Gilbert gerne: Der Besuch der Volksschule; die mit ausgezeichneten Noten abgeschlossene Landwirtschaftsschule in Neckarbischofsheim; ein Ausflug mit einer Heidelberger Hebammengruppe zu Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Rhöndorf. Zudem ließ sie ihre Tätigkeit als Schriftführerin beim Bund deutscher Hebammen und im Kreis- und Landesverband Nordbadischer Hebammen, für den sie zehn Jahre lang die Kassenverwaltung übernommen hatte, weit in der Welt herumkommen.

Fünfmal nahm sie am Internationalen Hebammenkongress teil und besuchte so die Schweiz, Israel, Australien oder Großbritannien. Neben Familie und Arbeit fand sie Zeit für einen weiteren Dienst an der Gemeinschaft und brachte sich von April 1975 bis Juni 1994 als Ortschafts- und von 1982 bis 1984 im Stadträtin ein. Das Vereinsleben lag ihr am Herzen und so gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern des Obst- und Gartenbauvereines, für den sie 17 Jahre im Vorstand arbeitete. 90 Jahre. Ein reiches Leben. Und sie sagt heute: "Es hätte nicht besser sein können." Wir gratulieren.