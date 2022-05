Das Duttengässchen gilt als einer der Orte, die vor der Polizei immer wieder in den Blick genommen werden. Eine Video-Überwachung ist dort zwar gewünscht, wird es aber so bald nicht geben. Archiv-Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Wie sicher ist es in Sinsheim? Und wie sicher fühlen sich die Sinsheimer? Diese zwei Fragen wurden in der Vergangenheit häufiger diskutiert. Und die Antworten darauf sind nicht die gleichen. Das sagte zumindest Revierleiter Adrian Harz mehrfach, zuletzt auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Dort stellte er mit Ordnungsamtsleiter Florian Zangl einen Bericht zum Konzept "Sicher in Sinsheim" vor.

> Jenes Konzept wurde ins Leben gerufen, um den Sinsheimern mehr Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Das wichtigste Mittel war dabei, Präsenz zu zeigen, erklärte Zangl. So sei beim städtischen Ordnungsdienst ein neuer Schichtplan entworfen worden, sodass die Mitarbeiter auch in den späten Abendstunden und teilweise auch am Wochenende eingesetzt werden können. Gemeinsam mit der Polizei wurden Shisha-Bars, Spielhallen und Barber-Shops kontrolliert. Mehrfach wurden Verkehrskontrollen organisiert. Zuletzt wurde mit Hilfe von zwei Jugendlichen getestet, ob diesen in Sinsheim Alkohol verkauft wird. Doch es gab keinen Verstoß, berichtete Zangl. "Das ist wirklich eine Seltenheit", stellte er erfreut fest.

> Beschäftigt haben Polizei und Ordnungsdienst in der Vergangenheit auch die Vorkommnisse auf der Burg Steinsberg und am Schwimmbadparkplatz: Auf der Burg wurde immer wieder gefeiert, Anwohner beschwerten sich über Lärm. Und auch beim Schwimmbadparkplatz war es laut, vor allem wegen aufheulender Motoren und quietschender Reifen abends und nachts. "Das haben wir relativ gut in den Griff bekommen", sagt Zangl dazu. Zuletzt habe sei Team abends Grillhütten in den Stadtteilen kontrolliert. Dass Jugendliche sich dort zum Feiern treffen, sei in Ordnung – Müll dort zurückzulassen und die Hütten zu beschädigen, sei es nicht.

> Proteste und Corona: Auf die von manchen als "Montagsspaziergänge" bezeichneten Treffen von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen angesprochen, sagte Zangl: "Ich hätte nie gedacht, dass ich mit einem Polizisten so viel spazieren gehe." Auf Nachfrage von Michael Czink (SPD) sprach Zangl die große Demonstration der Corona-Schutzmaßnahmen-Kritiker am Sonntag, 28. März, des vergangenen Jahres an. Mehrere tausend Personen waren damals auf den Straßen. Fast 900 Polizisten seien dabei im Einsatz gewesen, berichtete Zangl: "Mein Team war fast eine Woche mit nichts Anderem beschäftigt." Die Aufarbeitung der von Demonstranten begangenen Verstöße habe sich bis in den Herbst gezogen und lande nun nach und nach vor Gericht.

> Fußball: Wie sich die Sicherheitslage im Stadion nun angesichts wieder gefüllter Ränge darstellt, wollte Friedhelm Zoller (CDU) wissen. Laut Harz waren bei einem "Geisterspiel" zwei Polizisten vor Ort, bei einer Begrenzung auf 6000 Zuschauer zwölf Polizisten. Nun seien wieder 100 bis 160 Kräfte im Einsatz. "Das ist Standard bei so einer Größe, um dafür zu sorgen, dass die Veranstaltung ohne Herausforderungen verläuft", sagte Harz. Auf RNZ-Nachfrage bezeichnete der Revierleiter die Kriminalität im Stadion bei den jüngsten Spielen mit deutlich mehr Zuschauern als zuvor als marginal, vereinzelt gebe es Körperverletzungen. Die größte Herausforderung seien momentan Verkehrsprobleme, da wohl Corona-bedingt viel mehr Stadionbesucher als sonst mit dem Auto anreisen. Dies führe zu Staus und langen Wartezeiten.

> Das Thema Drogen kam auch zur Sprache: "Das Thema Drogendealen am Bahnhof war früher extrem. Hat sich das verlagert?" fragte Stefan Schubert (Aktiv für Sinsheim). Laut Harz setzt die Polizei Zivilkräfte ein und könne so "gute Erfolge" erzielen. Die Polizei sei was Drogen anbelangt aber auch auf Infos aus der Bevölkerung angewiesen. Die Zahl der Drogendelikte sei gestiegen, weil mehr kontrolliert worden sei. Helmut Gmelin (Freie Wähler) merkte an, dass seines Wissens auch im Duttengässchen gedealt wird und fragte: "Ist eine Video-Überwachung dort denkbar?"

> Video-Überwachung: Eher nicht, sowohl dort als auch anderswo – so lautet die Zusammenfassung von Zangls Antwort auf Gmelins Frage. Denn die Vorgaben seien sehr hoch. Und es wäre rechtlich gesehen nötig, dass eine Person ständig vor dem Monitor sitzt, um zu beobachten, was die Kamera aufnimmt. Vor diesem Hintergrund habe sich die Verwaltung entschlossen, diese Idee zunächst ruhen zu lassen. "Wir sehen Steuergelder so nicht sinnvoll eingesetzt", sagte Zangl.

> Sicherheitsgefühl und Zahlen: "Das subjektive Sicherheitsempfinden am Bahnhof und in der Hauptstraße ist schlecht", sagte Anja Wirtherle (Grüne). Darauf entgegnete Harz: "Die Kriminalität, die gefühlt wird, ist so nicht vorhanden." Dies würden die Zahlen belegen. Konkrete Zahlen nannte der Revierleiter nicht. Die polizeiliche Kriminalstatistik sei noch nicht fertig, er werde sie voraussichtlich im Juli vorstellen. Doch wie lassen sich die laut Harz niedrigen Zahlen beispielsweise mit dem jüngsten Vorfall vereinbaren? Ein 14-Jähriger soll laut Polizei am Mittwoch eine ältere Frau mit einem Messer bedroht haben und forderte möglicherweise von einer weiteren Frau, die mit einem Rollator unterwegs war, die Herausgabe ihrer Handtasche. Auf RNZ-Nachfrage sagte Harz am Freitag dazu, dass die Polizei nie eine 100-prozentige Sicherheit gewährleisten könne, dies wäre utopisch. Es sei aber wichtig, dass der Täter schnell festgenommen werden konnte. Der Vorfall mit dem 14-Jährigen bringe die Bemühungen der Polizei, das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu stärken, "in Rücklage". Harz bezeichnet dies als ärgerlich.

> Wie geht’s weiter? Die Kontrollen sollen fortgesetzt werden. Das Konzept "Sicher in Sinsheim" soll laut Harz aber weiterentwickelt werden, ein neuer Schwerpunkt sei die Prävention. So gibt es nun Infostände zur Vermeidung von Straftaten auf dem Wochenmarkt, das gleiche ist für den Fohlenmarkt geplant.