Sinsheim. (pol/rl) Am Dienstagmittag wurden zwei Schüler von mehreren Jugendlichen auf dem Heimweg abgepasst und beraubt. Die 13 und 15 Jahre alten Schüler gingen gegen 13.45 Uhr die Ziegelgasse in Richtung Bahnhof entlang, als sich ihnen vier Jugendliche in den Weg stellten.

Sie fragten zuerst nach Drogen, worauf die beiden Schüler weitergehen wollten. Daraufhin stellten sich die Jugendlichen den beiden erneut in den Weg und fragten wieder. Dann trennten die vier Täter den 13- und 15-Jährigen voneinander. Dem 13-Jährigen nahmen sie den Geldbeutel ab, nahmen das Bargeld heraus und gaben den Geldbeutel wieder zurück. Dann gingen die Täter weiter.

Täterbeschreibungen

1. Täter: 14 bis 16 Jahre, 1,70 Meter groß, dünne Statur, auffällig breites Lächeln, "südländisches" Erscheinungsbild, braune Haare, die seitlich kurz geschnitten und oben lockig sind. Er trug eine blaue Adidas-Jogginghose mit weißen Streifen und Reißverschluss am Knöchel, eine blaue oder rote dünnere Kapuzenjacke, schwarze Nike-Sportschuhe Modell "270". Er trug zudem einen Rucksack.

2. Täter: 15 bis 16 Jahre, 1,75 Meter groß, dünne Statur, "asiatisches" Erscheinungsbild, dunkelbraunes Haar. Er trug eine hellblaue Jeanshose mit Löchern und hatte die Hosenbeine hochgekrempelt.

3. Täter: trug einen Rucksack

4. Täter: 16 bis 17 Jahre, 1,75 Meter groß, normale Statur, eventuell "Südländer", schwarze kurze Haare, Bartansatz oder Flaum. Er trug eine schwarze Jogginghose.

Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei Heidelberg unter 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.