Mit zwei Autos waren Polizisten am Donnerstagabend in die Bahnhofstraße gekommen. Die jungen Männer waren noch vor Ort. Foto: Armin Guzy

Sinsheim. (cbe) Die Innenstadt kommt nicht zur Ruhe: Am späten Donnerstagnachmittag haben sich erneut junge Männer mit Migrationshintergrund in der Bahnhofstraße geprügelt. Eine Frau, die schlichten wollte, wurde selbst bedroht. Sie rief daraufhin die Polizei, die Platzverweise gegen die beiden Streithähne aussprach.

"Ich wollte eigentlich in die Apotheke", berichtet Raquel Oppermann, die aus einem Nachbarort nach Sinsheim gekommen war. Schließlich habe sie gesehen, dass zwei Männer sich prügeln. Einer habe bei dem Konflikt im Bereich des Drogeriemarkts schließlich auf dem Boden gelegen, doch der andere wollte nicht von ihm ablassen. Sie habe sich dann aus Sorge eingeschaltet. Als Antwort habe man ihr gesagt, dass sie sich nicht in Familienangelegenheiten einmischen solle.

Als sie daraufhin das Handy zückte, um die Polizei zu rufen, habe eine Frau ihr das Handy weggenommen. Sie habe sich als Mutter eines der Prügelnden ausgegeben. Oppermann griff sich das Handy wieder und rief die Polizei. Da ist es 17.32 Uhr. Im Anschluss sei sie von den Männern beleidigt worden. Ein weiterer junger Mann habe einen der Prügelnden zurückgehalten. "Ich glaube, der wäre sonst auf mich losgegangen", sagt Oppermann. Ihre Beschreibungen decken sich mit Beobachtungen, die Redakteure der RNZ gemacht haben.

Gegen 17.50 Uhr kommt eine Polizeistreife. Die zwei jungen Männer sind vor Ort und werden von der Polizei ermahnt. Sie fragen, warum die Frau die Polizei gerufen hat, es handele sich doch um eine Familienstreitigkeit, in die sie sich nicht einmischen solle. Einige Minuten später kommt ein weiteres Polizeiauto. Die Ordnungshüter finden deutliche Worte und nehmen die Personalien auf; auch die der Frau, die offenbar das Handy an sich gerissen hat. Die beiden jungen Männer dürfen sich für 24 Stunden nicht in der Innenstadt aufhalten. Halten sie sich nicht daran, kündigt ein Polizist an, würden sie in Gewahrsam genommen werden.

Oppermann wundert sich sehr über das, was sich gerade ereignet hat. Ein Polizist erklärt ihr gegenüber, dass diese Vorkommnisse hier "gang und gäbe" seien. Als sich die Ordnungshüter verabschieden, ist ihr die Aufregung noch deutlich anzumerken. "Ich werde so schnell nicht wieder nach Sinsheim kommen", sagt sie. Diesen Satz hören RNZ-Redakteure in den letzten Wochen häufiger, insbesondere von Frauen.

Seit vergangener Woche patrouillieren Polizisten und Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes mehrmals pro Woche gemeinsam in den Abendstunden in der Innenstadt. Dies geschehe vor dem Hintergrund der Konflikte, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in der Bahnhofstraße und in der Allee zugetragen haben. Sowohl Stadtverwaltung als auch Polizei betonen, dass es dabei auch darum geht, dass sich die Sinsheimer sicher fühlen.