Sinsheim. (cba) Es gibt Bestsellerlisten, Longsellerlisten, Literatursendungen, Rezensionen – und Buchhändler, die die Bücher verkaufsfördernd drapieren und dekorieren. Aber es gibt auch die Schmöker, die ein vernachlässigtes Dasein unter viel Staub im Regal fristen, als verkannte Außenseiter. Die es nicht, oder noch nicht, ins Rampenlicht geschafft haben, vergessen wurden und scheu in der Ecke stehen, während die Bestseller ständig umkreist angestrahlt werden. Den im Folgenden aufgeführten Werken – ob Buch, Musik oder Film – wünschen die Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek etwas mehr Aufmerksamkeit:

"Ich bleibe hier" von Marco Balzano ist so ein Roman, dem Bibliotheksleiterin Daniela Kemmet noch viel zutraut: Balzano erzählt aus der Zeit zwischen 1939 und 1943, als die deutschsprachigen Südtiroler vor die Wahl gestellt wurden, nach Deutschland überzusiedeln oder in ihrer Heimat zu bleiben. Für die "Dableiber" war das Leben nicht einfach: sprachlich und kulturell unterdrückt und der Italianisierung ausgesetzt. Kemmet erklärt: "Als der Reschensee gestaut wurde, verloren über 100 Menschen ihre Existenz, die Entschädigungen waren bescheiden. Balzano hat ein Stück europäischer Zeitgeschichte in einem Roman verpackt. Nicht nur für Südtirol-Urlauber."

Mitarbeiterin Alessa Barther mag den Roman "Long Bright River" von Liz Moore. Warum? "Der Schreibstil ist unglaublich toll." Der Roman erzählt die Geschichte zweier Schwestern in einem Viertel in Philadelphia, das von gesellschaftlichen Problemen geprägt ist und in dem Gewalt und Drogen die Herrschaft haben. Er behandelt damit ein aktuelles Thema: Polizeigewalt, Rassismus und die Schere zwischen Arm und Reich in den USA.

Eine eindrucksvolle Geschichte über eine Gruppe junger Japanerinnen, die völlig fremde amerikanische Männer heiraten sollen, ist der Roman von Julie Otsuka "Wovon wir träumen", den Ute Niendorf ins Rampenlicht setzen möchte: "Die Frauen erzählen auf ihrer Reise in ein neues Leben von ihren Träumen und Ängsten. Durch den außergewöhnlichen Schreibstil der Autorin hat man das Gefühl, das Leben von tausend Frauen zu kennen." Das Buch beruht auf einer wahren Geschichte aus den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts. "Als es 2012 erschien, war es sehr gefragt. Doch in den letzten Jahren ist es leider in Vergessenheit geraten. Dabei ist es unbedingt empfehlenswert", meint Niendorf.

2019 für den Jugendliteraturpreis nominiert war "Bus 57" von Dashka Slater. "Und das zurecht", versichert Heike Schmitt. Eine wahre Geschichte: Der afroamerikanische Teenager Richards setzt die Kleidung des Gleichaltrigen Sasha in Brand, der "genderqueer" ist, das heißt, sich als Kombination von Mann und Frau begreift. Sein Schicksal ließ die Autorin nicht los, sodass aus einem Zeitungsartikel dieses Buch entstanden ist. "Sie erzählt darin von Sashas ungewöhnlicher, fantasievollen Kindheit, dem Coming-Out, den Krankenhausaufenthalten aber auch von der Unterstützung, die Sasha erfährt", macht Schmitt Lust auf Lesen. "Sorgfältig arbeitet sie Richards Geschichte auf und wirft einen Blick auf ein Justizsystem, das afroamerikanische Jugendliche anders zu behandeln scheint als weiße." Das Buch ist die akribische Dokumentation eines berührenden Falles, der tragischen Verstrickung zweier Jugendlicher, die doch nur eines wollen: glücklich sein, trotz allem.

Melanie Schneider hat ein Hörbuch auf ihrer persönlichen Lieblingsliste ganz oben stehen: "Todesmärchen" von Andreas Gruber. Es ist der dritte Teil der Reihe mit dem verrückten niederländischen Kommissar Sneijder und der BKA-Kommissarin Sabine Nemez. Hier müssen sie einer blutigen Schnitzeljagd nachgehen, die in Verbindung zu einer vor fünf Jahren geschehenen Mordserie steht. Doch wie kann das sein, wenn der Täter von damals doch schon längst im Gefängnis sitzt? "Ein spannender Thriller, dem man gerne zuhört", sagt Schneider.

Cindy Weirauch empfiehlt Musik: "Debussy – Ramea", eine Klassik-Musik-CD von Vikingur Ólafsson. "Er gilt als Geheimtipp, weil er mit seinen gerade mal erst 36 Jahren alle großen Komponisten einzigartig spielt", sagt sie.

Einen Filmtipp hat außerdem Alessa Barther: "Unsere Mütter, unsere Väter". In dieser DVD geht es um fünf Freunde, die im Sommer 1941 voneinander Abschied nehmen müssen, da sich ihre Wege trennen: "Fünf Schicksale, ein Krieg" fasst Barther zusammen und meint: "Tolle Schauspielleistung und ein großartiges Werk über Zeitgeschichte."