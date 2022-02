Blick ins Kronendach am Hilsbacher See. Das Bild ist symbolisch für viele Stellen im Stadtwald. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Hilsbach. Und ewig klagen die Förster – heißt es seit Längerem im Stadtwald: Stark und stärker sichtbar wird dort zurzeit, dass sich die klimatischen Bedingungen und mit ihnen das Waldbild verändern. Eine Entwicklung, die besonders rund um den Hilsbacher See sichtbar wird. Aber auch im sogenannten Bannholz zwischen Weiler und Reihen hat sich die Spirale des Eschentrieb-Sterbens in Gang gesetzt.

"Ein Naherholungsgebiet", sagt Revierleiter Dietmar Weiland in den Eschenbeständen am Seeufer, "dort, wo sich die Leute Beständigkeit wünschen. Am besten soll sich nichts verändern." Doch die Veränderungen werden groß sein. So groß, dass Weiland sogar einige der stark geschwächten Eschen stehen lässt, damit der Einschlag nicht allzu krass wirkt. Er und Forstbezirksleiter Philipp Schweigler geben selbst diesen Bäumen "nur noch einige wenige Jahre".

Der geübte Blick in die Kronen zeigt das Lichterwerden: Der typische Pilzbefall sorgt dafür, dass kaum filigrane Feinreiser ausgebildet werden. Auch schwarze Fäulnisflecken am Stamm, kurz oberhalb der Wurzel, gehören zum Krankheitsbild. Befallenes Holz lässt sich oft schon mit dem Daumen eindrücken; unter einem Beilhieb spritzen Splitter davon; manchmal zeigt sich ein weißer Film: Myzel des Hallimasch-Pilzes, dessen Fäden hektarweit den Waldboden unterspinnen, wuchert in die geschwächten Bäume hinein und allmählich den Stamm aufwärts. Schwarzbraun und schlaff hängen modrige Fruchtkörper des Pilzes aus dem Herbst noch an manchem Eschenstumpf rund um den See.

Ein Pilz ist der Ursprung des Triebsterbens. Die Art stammt aus Ostasien, schaffte wohl aufgrund günstiger Klimabedingungen ihren Weg über Nordosteuropa in hiesige Breiten. Vereinzelt bildeten sich Resistenzen gegen den Pilz im Jungholz – rund um Sinsheim gibt es hier allerdings wenig Hoffnung.

"Kaum wird das Bauholz knapp, schlagt ihr ein" – solche Sätze müssen sich Weiland und Schweigler bisweilen anhören, wenn – wie jetzt am Hilsbacher See – Bereiche über viele hundert Meter kahler werden. Und auch in den Bereichen Steinacker, am Hasenlochweg oberhalb der Weinberge, am Weilerer Eulenberg und im Lichthölzelweg beim Schützenhaus stirbt die Esche weg – ähnlich wie das im vergangenen Jahr rund um den Dührener See schon war. Nur: In Hilsbach fällt es besonders auf, wenn Eschen ausfallen. 16 Prozent des Walds sind hier mit Eschen bestockt.

Rund 4500 Festmeter Eschenholz fielen auf diese Weise im laufenden Jahr im Stadtwald an: Viele Bäume, die jetzt fallen, seien "nicht hiebsreif", etwa 100 Jahre alt und könnten laut Weiland "noch ein paar Jahrzehnte stehen". Doch nach den jüngsten Stürmen zeigte sich, dass einige Exemplare bereits umfielen. Es gebe andernorts Beispiele, sagt Schweigler, indem "ein regelrechtes Mikado" bei Sturm umstürzender kranker Eschen bekannt wurde. Und klettert die Fäulnis zu hoch in den Stamm, wird das Holz wertlos. Nach zwei trockenen Sommern und drei zu milden, feuchten Wintern in Folge bereite man sich im Forst nun also auf ein weiteres Jahr vor, in dem fast ausschließlich Schadholz genutzt wird, solange dieses überhaupt noch vermarktungsfähig ist. Gesundes Holz wird so gut wie nicht angefasst.

Ein schwieriger Job ist das Fällen der Eschen: Die Arbeiter müssen "ihre Augen überall" haben, im Kronendach ist mit Windbruch zu rechnen. Geschädigtes Stammholz kann verdrehen und unberechenbar fallen, wenn es umstürzt. Geht noch dazu Wind, potenziert sich die Gefährdungslage. Und weil es matschig ist, ist Holzrücken nahezu unmöglich, würden Forstmaschinen tief im Morast einsinken. Auch die Gabelung, die Eschen Richtung Kronen ausbilden, muss bei der Abschätzung des Fällungswinkels bedacht werden: Fällt das zähe und spröde Holz ungünstig, kann es der Länge nach aufreißen.

Beliebt ist Eschenholz durchaus, etwa im Treppen- und Möbelbereich sowie eingeschränkt auch als Bauholz. Viele Sportgeräte bestehen aus Esche. Die Nutzung als Brennholz bewerben Weiland und Schweigler, auch weil viel Esche an die Sinsheimer Selbstwerber geht. Schweigler selbst verfeuert "fast ausschließlich Esche", die leicht zu spalten sei und "quasi auseinanderfliegt, wenn man nur ,Axt’ sagt". Der Brennwert sei vergleichbar mit der im Kraichgau beliebteren Buche. Befürchtungen, dass die Eschenbastkäfer, die sich immer mal wieder im Holz verstecken, sich auch an heimischen Dachbalken und Holzmöbeln zu schaffen machen könnten, seien unbegründet: "Passiert garantiert nicht", sagt Schweigler: "Es ist kein Holzwurm."

Eine Steppe oder ein Buschwald entsteht am Hilsbacher See trotzdem nicht: Die Gesellschaft aus Bergahorn und mancher Lärche wirkt gesund; eine Naturverjüngung hat sich ausgebildet, am Südostufer sogar deutlich. Im Reihener Bannwald wurden zwar weite Bereiche komplett geräumt, allerdings wurde im selben Zug künftiger Mischwald mit Esskastanie, Douglasie und Nuss angelegt. 2022 ist auch ein Rekord-Pflanzungsjahr im Stadtwald mit mehr als 31.000 Neupflanzungen, verteilt über die Ortschaften.