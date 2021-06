Sinsheim-Rohrbach. (gab) Der Sommer ist mit Riesenschritten im Anmarsch, und die meisten Menschen zieht es jetzt nach draußen. Am nördlichen Ortsrand von Rohrbach wurde für Jugendliche ein neuer Bolzplatz angelegt und das Gras eingesät. Das Gelände befindet sich zwischen Sportplatz und Rohrbächle, wie der Rohrbach im Ort genannt wird, und kann bald genutzt werden.

Dass der neue Bolzplatz gar nicht weit entfernt vom Spielplatz, der auch über eine große Spielwiese verfügt, entsteht, passiert nicht grundlos. Der großzügig angelegte Spielplatz wurde im Jahr 2015 neben der Renaturierung eines Teils des Rohrbächles als Ausgleichsmaßnahme für das Neubaugebiet "Am alten Sportplatz" angelegt und im Juli desselben Jahres eröffnet. Es handelt sich um einen urigen Spielplatz mit Sand, Schaukeln, Wippen, Kletterbereich, Rutschen und Spielhütten. Auf dem Platz "leben" auch ein Frosch, ein Salamander und ein Fisch, jeweils aus Holz, die zum Schaukeln oder Balancieren einladen. Das meiste auf dem Spielplatz besteht aus Robinienholz und wurde einladend zwischen alten und ein paar neuen Bäumen angelegt. Das renaturierte Rohrbächle, in dem Kinder auch spielen, planschen und forschen können, wie Ortsvorsteher Friedhelm Zoller berichtet, fließt direkt am Spielplatz entlang. Ein Teil des Platzes dient der Grundschule als Strecke für den 50-Meter-Lauf, ein anderer Teil als Weitsprunganlage. Nach Norden hin endet der Spielplatz in einer Spielwiese, auf der die Kinder spielen oder kicken.

Mit den Jahren tauchte im Rohrbacher Kinderparadies ein kleines Steinchen des Anstoßes auf. Denn nicht nur Kinder bis 14, für die das Areal laut Satzung nutzbar ist, halten sich gern auf dem Spielplatz auf, sondern auch Jugendliche, die bereits ein bisschen älter sind, nutzen die Spielwiese gern, vor allem zum Fußballspielen. Und genau daran störten sich ein paar Anwohner, wie Zoller berichtet.

Die Ortschaftsräte fragten sich, wo die Jugendlichen wohl hinkönnten, wenn sie nicht wie bisher auf dem Spielplatz geduldet würden und fanden eine Lösung, die sie mithilfe der Stadt umsetzten. Diese lautet: Die Jugendlichen bekommen ihre "eigene" Wiese, ihren eigenen Bolzplatz. Der liegt etwas weiter entfernt von den Häusern des Neubaugebiets, denn ein Bolzplatz muss, wie ein Sportplatz, mindestens 200 Meter von der Wohnbebauung entfernt sein, erklärt Zoller.

Der neue Bolzplatz ist 20 auf 40 Meter groß und wird, wie es die Rohrbacher Kinder auch von der Spielwiese beim Spielplatz gewohnt sind, demnächst noch mit festen Toren versehen. Es handelt sich um "eine ganz normale Wiese", sagt Zoller, die künftig von der Stadt mitgepflegt werde. Die Stadt ebnete auch das Areal ein, das Grünflächenamt half, und Zoller eggte und säte Gras ein.

Momentan wächst das junge Gras auf dem künftigen Bolzplatz, sodass dieser noch nicht bespielt werden kann. Zoller rechnet allerdings damit, dass das Warten Mitte, spätestens Ende Juli ein Ende haben wird und der Platz dann von den Jugendlichen erobert werden kann. Die Wiese beim Spielplatz würden dann wieder ausschließlich Kinder bis 14 Jahre nutzen. Der neue Bolzplatz werde ein offenes Gelände ohne Zaun oder sonstige Abgrenzung sein, erklärt der Ortsvorsteher. "Vielleicht zeigt sich irgendwann, dass es sinnvoll wäre, an ein paar Stellen kurze Ballfangzäune oder etwas Ähnliches anzubringen", sinniert er, meint dann aber schmunzelnd: "Aber wir haben früher ja auch die Bälle aus dem Rohrbächle rausgefischt, wenn sie uns reingeflogen sind. Und das hat doch auch Spaß gemacht."