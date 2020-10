Sinsheim-Rohrbach. (gab) 80 Jahre ist es her, dass am 22. und 23. Oktober 1940 rund 6500 Jüdinnen und Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland von den Nationalsozialisten ins Lager "Camp de Gurs" am Fuße der französischen Pyrenäen deportiert wurden. Mit Plakaten und Holzsternen auf dem Gehweg rund um die Stele, die an die damalige Gräueltat erinnert, machen in Rohrbach Schüler der Denkmal-Aktiv AG des Wilhelmi-Gymnasiums auf das traurige Jubiläum aufmerksam und mahnen mit eigenen Texten. Die jungen Menschen bewahren die damals Abgeholten vor dem Vergessen, obgleich sie selbst noch lange nicht geboren waren. Und sie warnen vor einer "Wiederholung der Geschichte".

Die im Oktober 1940 Deportierten waren in 50- bis 60-köpfigen Gruppen in 380 Baracken untergebracht. Ohne sanitäre Anlagen, Trennwände oder Glasfenster. Es mangelte zudem an Nahrung, Kleidung und Arzneien, und die Ruhr raffte hunderte Insassen hin. Die Deportierten waren Leute von nebenan, und sie wurden keineswegs bei Nacht und Nebel, sondern am helllichten Tag unter den Augen ihrer Nachbarn abtransportiert. Ohne auf deren Protest hoffen zu dürfen.

In Rohrbach lebten am 22. Oktober 1940 noch zwei Juden, ein Vater und sein Sohn. Vater Lehmann Stern, geboren im August 1878, wurde später von Gurs aus ins Internierungslager Récébédou gebracht. Dort starb er am 25. Januar 1942. Sein im September 1909 geborener Sohn Max Stern kam nach Aufenthalten in Dachau und Gurs ebenfalls nach Récébédou. Er starb dort am 14. Januar 1942.

Damit die beiden Rohrbacher und auch die Gräueltaten der Nazis nicht in Vergessenheit geraten, beteiligten sich Schüler des Wilhelmi-Gymnasiums auch am "ökumenischen Jugendprojekt Mahnmal". Die Denkmal-Aktiv-AG bearbeitete das Thema damals inhaltlich, und sie tut dies auch heute. Der Kunst-Leistungskurs des Abiturjahrgangs 2012 machte Entwürfe für die Gedenksteine in Rohrbach und Neckarzimmern und bearbeitete unter Anleitung des verstorbenen Bildhauers Hans Michael Franke einen großen Weilerer Buntsandstein. Sie stanzten aus diesem zwei sechseckige Sterne aus und teilten ihn in zwei Hälften, so dass auf jeder Hälfte die Silhouetten von zwei Sternenhälften zu sehen sind. Mit den Sternen erinnert der Gedenkstein an die Deportierten, die beide Stern hießen.

Auf dem Stein in Neckarzimmern haben die Jugendlichen das Wort "Rohrbach" integriert, auf seinem Gegenstück in Rohrbach, das am 27. Januar 2012 aufgestellt wurde, das Wort "Gurs". Eine weitere Verbindung zwischen Rohrbach und den beiden Deportierten arbeiteten sie damals mit ein. "Als Fundament des Gedenksteins im Ort dient ein Mauergesims aus einem Abbruchhaus", erzählt Jutta Stier, Geschichts- und Religionslehrerin sowie Leiterin der Denkmal-Aktiv-AG. Die Idee zum Einsatz dieses Bruchstücks aus der Geschichte Rohrbachs habe Ortsvorsteher Friedhelm Zoller gehabt. Die Sterne, die die Gedenksteine schmücken und sowohl bei der Einweihung vor neun Jahren als auch nun wieder das Zentrum des Gedenkens bilden, stünden für die Schüler zum einen symbolisch für die beiden deportierten Männer mit dem Nachnamen Stern, zum anderen aber auch für alle anderen Sterne, also Menschen.

Die Schüler wollen mit der Aktion bei Passanten und Vorbeifahrenden einige Wochen lang die Neugier auf scheinbar Fremdes wecken und unterstreichen, dass es einen"Himmel auf Erden" nur geben könne, wenn Menschen diese Neugier zulassen und leben. Beim Gedenken gehe es den Schülern vor allem darum, Haltung zu zeigen, erklärte Stier. Der AG gehören Schüler der 8. bis 12. Klasse an. Wegen der verschärften Corona-Regeln konnten an der aktuellen Aktion nur zehn Schüler einer 10. Klasse mitwirken.