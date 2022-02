Sinsheim-Rohrbach. (jubu) Wegen eines gemeldeten Gasaustritts in einer Arztpraxis wurde die Feuerwehr am Mittwochmorgen in die Rohrbacher Ortsdurchfahrt alarmiert. Gegen 8.30 Uhr, eine halbe Stunde nach Öffnung der Praxis, bemerkten mehrere Mitarbeiter in verschiedenen Räumen Gasgeruch und riefen den Notruf. Die Gemeinschaftspraxis kurz vor der Verwaltungsstelle wurde umgehend geräumt.

Beim Eintreffen der Wehrleute aus Rohrbach und Sinsheim konnte allerdings kein Gas in den Räumen gemessen werden, teilte Feuerwehr-Einsatzleiter Michael Hess vor Ort gegenüber der RNZ mit. Im Wohngebiet in der Bruchstraße gebe es zwar vereinzelt Gasanschlüsse, aber nicht in der Heilbronner Straße, hieß es vonseiten der Rettungskräfte.

Die Praxisräume wurden durch die Wehrleute mehrfach freigemessen wonach die Arztpraxis eine halbe Stunde später wieder bezogen werden konnte.