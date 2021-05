Sinsheim. (abc) Ein verlorener Geldbeutel fand jüngst den Weg zurück zu seinem Eigentümer. "Etwas Ähnliches ist mir auch passiert", meldete sich daraufhin Renate Trautmann. Der 82-jährigen Rentnerin war ebenfalls das Portemonnaie abhanden und nun wieder zu ihr zurückgekommen.

"Am 3. Dezember wurde mir der Geldbeutel im Lidl gestohlen", berichtet Trautmann. In der Filiale in der Steinsbergstraße hatte sie eine Bekannte getroffen, etwas mit ihr geplaudert und den Einkaufswagen samt Tasche einen Moment aus den Augen gelassen. Das reichte dem bis heute unbekannten Dieb, um das Portemonnaie zu stehlen. Als die Bestohlene später an der Kasse stand und ihre Einkäufe bezahlen wollte, fiel ihr auf, dass der Geldbeutel fehlte. Glücklicherweise hatte die Seniorin noch etwas Geld zu Hause. "Sonst hätte ich nichts zu Essen mitnehmen können", sagt Trautmann.

Zuvor war ihr schon zweimal die Geldbörse gestohlen worden. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein Diebstahl auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Muthstraße: "Eine Frau hat mich angesprochen, als ich gerade meine Einkäufe ins Auto laden wollte. Während ich abgelenkt war, griff sich ein Mann aus dem Wagen heraus meine Geldbörse. Sofort rannten er und die Frau dann zu ihrem Auto mit polnischem Kennzeichen und fuhren davon. Das ging so schnell, dass ich nichts mehr tun konnte", erinnert sich die Rentnerin noch heute an den nach wie vor nicht aufgeklärten Diebstahl. Das Portemonnaie samt Inhalt hat sie bis heute nicht wieder gesehen.

Umso glücklicher war Trautmann, als sie vor wenigen Wochen einen Anruf von Sophie Rimmele aus Großbottwar bekam. "Bei einem Spaziergang hatte sie meinen im Dezember gestohlenen Geldbeutel samt Visitenkarte und Telefonnummer auf einem Feld gefunden und bot nun an, mir die Sachen zurückzuschicken", freut sich Trautmann noch heute. Als das Paket mit dem Portemonnaie vor einigen Tagen bei ihr eintraf, zeigte sie sich überglücklich: "Alle Papiere und 30 Cent waren noch drin", erzählt die Seniorin, die der Finderin vergeblich Finderlohn angeboten hat. "Aber sie bekommt trotzdem eine Schachtel Pralinen und ein selbst bemaltes Schlüsselbrett", sagt Trautmann. Künftig will sie vorsichtiger sein: "Das soll mir eine Lehre sein. Ich passe jetzt auf wie ein Schießhund."