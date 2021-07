Sinsheim-Reihen. (gab) Liegengelassener Hundekot und weggeworfener Kleinmüll erregen fast überall die Gemüter. Doch in Reihen sorgt momentan ganz anderer Müll für Ärger. Autoreifen, Haushaltsgeräte, ein Kühlschrank, große Kunststoffteile und Matratzen zählt Ortsvorsteher Willibald Hönig auf und spricht von "massiven Problemen mit illegaler Müllentsorgung im Grombacher Weg im Gewann Biederst". Und nun wurden dort auch noch zweimal tote Hühner am Wegesrand gefunden. Dies sei nicht nur fürchterlich, sondern bringe ein zusätzliches Problem mit sich, denn "unser Gemeindemitarbeiter darf solche Hinterlassenschaften nicht wegmachen, da muss die Stadt kommen", sagt Hönig.

Jagdpächter, Förster und Anwohner hielten ihre Augen offen, meldeten immer wieder Vorfälle. Ein Müllsünder konnte vor Kurzem erwischt werden. Der sei nachts "von ganz woanders" gekommen, hätte Abfall abgeladen und sei wieder verschwunden. Doch Fotos dokumentieren die Tat. Hönig und die Ortschaftsräte wünschen sich mehr Streifen von Polizei und Ordnungsamt rund um den Grombacher Weg. Eine weitere Idee des Gremiums ist es, den Weg ab 22 Uhr für die Durchfahrt zu sperren. Dies sei allerdings kaum möglich, weiß Hönig, da es sich um einen öffentlichen Weg handle, den viele auch nachts nutzten, um mit dem Auto nach Kirchardt oder Grombach zu fahren. "Wir können eigentlich nichts machen", meint Hönig traurig.

Doch dann präsentiert er eine Idee, die schon auf die Zustimmung des Ortschaftsrats stieß: Reihen ist fast komplett von Landschaftsschutzgebieten (LSG) umgeben. Der Ort liegt inmitten des LSG Steinsberg mit einer Gesamtfläche von 315 Hektar. Neben Reihen erstreckt sich das Gelände auch über Teile von Weiler und Steinsfurt. In der jüngsten Sitzung des Reihener Ortschaftsrats präsentierte der Ortsvorsteher den Räten und Zuhörern eine Karte, auf der zu sehen ist, dass der Ort und dessen Umgebung fast komplett im Schutzgebiet liegen. In diesen Gebieten ist alles verboten, was Naturhaushalt oder Naturgüter stört, das Landschaftsbild oder den Erholungswert ändert oder beeinträchtigt. Etwas verändert werden darf in einem Landschaftsschutzgebiet nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde.

Neben dem großen Landschaftsschutzgebiet zählt auch ein kleines Stück eines großen Naturschutzgebiets auf Steinsfurter Gemarkung zu Reihen. Hönig merkt an, dass die Landschaftsschutzgebiete rund um Reihen bislang in keiner Weise gekennzeichnet sind. "Es weiß also kaum jemand, der hier durchfährt oder sogar hier wohnt, davon." Eine Beschriftung, da ist sich der Ortsvorsteher sicher, sei wichtig, um die Natur weiterhin erhalten zu können und Müllsünder von ihren Untaten abzuschrecken. Deshalb ist es der Wunsch der Reihener Ortschaftsräte, alle Wege und Straßen, die ins Landschaftsschutzgebiet führen, mit dreieckigen LSG-Schildern zu versehen. Von der Beschilderung erhofft sich das Gremium eine Abschreckungsfunktion für Müllsünder. Einen weiteren Nutzen sieht Hönig ebenfalls: Die Ausweisung der Landschaftsschutzgebiete habe für die Stadt und den Stadtteil eine Art Werbefunktion, ist er sicher.