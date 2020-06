Derzeit kann in der Kampfsportschule nur an Boxsäcken trainiert werden. Foto: Sabina Stoppel

Sinsheim-Reihen. (stop) Ungewohnt leer und leise ist es in der Trainingshalle. Normalerweise wäre hier um diese Uhrzeit richtig was los. Doch stattdessen findet man Markierungen auf dem Boden und eine Handvoll Trainingsdurstige, die den Worten des Trainers lauschen. Alles auf Abstand. Insgesamt sechs Mitglieder sind zur letzten Einheit des Tages erschienen, der letzten Einheit von sechs. Eine Trainingsrunde dauert 40 Minuten. Zwischendrin gibt es Pausen. Alles muss desinfiziert werden.

So sieht nun der Alltag von Muay-Thai-Trainer Viktor Nemov aus. Er betreibt seit September letzten Jahres die Kampfsportschule "Tiger Muay Thai" in Reihen. Nemovs Frau Julia unterstützt ihn. Alleine ist das nicht machbar. Nemov muss seine Mitglieder aufteilen, denn maximal neun darf er auf einen Schlag trainieren. So wollen es die neuen Corona-Vorschriften. Körperkontakt, wie im Kampfsport üblich, fällt flach. Dafür ertüchtigt man sich an den Boxsäcken. Aber besser so trainieren als gar nicht. Man freut sich über die Lockerungen.

Vor einigen Tagen fanden die Kurse noch draußen in Vierergruppen statt. Das sei eine tolle Werbung gewesen. Viele Menschen riefen an oder meldeten sich über die Sozialen Medien. Man könne sich vor Anfragen kaum retten. "Leider kann ich zurzeit keine neuen Mitglieder aufnehmen. Ich muss zusehen, dass ich meine jetzigen gerecht auf die Einheiten verteile", erklärt Nemov. Das sei bei circa 120 Mitgliedern natürlich schwer, und gute Planung sei dabei besonders wichtig. Man wartet also sehnsüchtig auf das Ende der Beschränkungen.

Lange musste die Kampfsportschule corona-bedingt schließen. Während den zwei Monaten Zwangspause sei keines der Mitglieder abgesprungen. Alle seien loyal geblieben. "Den Leuten bedeutet die Kampfsportschule viel und das bedeutet mir wiederum viel", schwärmt Nemov. Ihm fehlte das Training, die Halle war leer und "energielos" ohne die Mitglieder. Also hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Zu Ostern gab es dann "Tiger"-T-Shirts als Geschenk für die Mitglieder. Unterstützt wurde die Aktion vom KFZ-Sachverständigen Viktor Fedorenko, der die Shirts bezahlt hat.

Und wer dachte, er könne sich zu Hause auf die faule Haut legen, weil die Kampfsportschule schließen musste, der hatte sich getäuscht: Täglich gab es ein Trainingsprogramm für zuhause. Auch eine Art "Home-Office". Die Sportler motivierten sich gegenseitig, indem sie ihre Trainingszeiten in die "WhatsApp"-Gruppe posteten. Hier habe man wieder gesehen, wie stark der Zusammenhalt der Gruppe sei, erläutert Nemov.

Er nutzte die trainingsfreie Zeit auch, um die Trainingsfläche in seiner Halle zu vergrößern. Nemov hat einen richtigen Riecher bewiesen, denn dank dieser Idee kann er nun auch die Mindestabstandsbestimmungen einhalten.

Es tut sich einiges in der Kampfsportschule. Die Fitnessabteilung wird auch auf "Forderfrau" gebracht: Julia Nemov kümmert sich um die Ausstattung. Es werden neue Geräte gekauft. Viktor Nemov hätte gerne einheitliche Boxsäcke in seinem Trainingssaal, doch die Lieferung verzögert sich. Wieder einmal wegen Corona.

Co-Trainer Sergej Schäfer ist begeistert von den neuen Erfahrungen. Das Training draußen soll nun weiter ausgebaut werden. Er unterstützt Nemov, wo er nur kann. Schäfer ist oft für das morgendliche Training zuständig. Für ihn und für viele andere ist die Kampfsportschule wie eine große Familie geworden. "Es ist für mich eine Ehre, hier trainieren zu dürfen", sagt er.