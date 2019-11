Sinsheim-Reihen. (cbe) Sie ist schon älter, eng und ihre Tragkraft endet bei zwölf Tonnen. Nun wird die Brücke, die in der Mühlstraße über die Elsenz führt, erneuert. Der Bereich liegt am Rand von Reihen, die Verbindung ist jedoch wichtig: Jenseits der Brücke liegen das Gerätehaus der Feuerwehr, die Lindenbaumhalle, die Sportanlagen sowie die Heime weiterer Vereine.

Die alte Steinbrücke hat keinen Bereich für Fußgänger. Diese gehen momentan über eine danebenliegende Alu-Brücke. Laut Baudezernent Tobias Schutz soll die neue Brücke sowohl für den motorisierten Verkehr als auch für Fußgänger konzipiert werden. Sie werde dann breiter. Die Alu-Brücke werde abgebaut.

Los gehen sollen die Arbeiten im Laufe des kommenden Jahres. Genauer kann Schutz den Zeitpunkt momentan nicht nennen, da zuerst eine Abstimmung mit dem Wasserrechtsamt notwendig sei. Diese Abstimmung sei nötig, weil die Brücke recht flach über die Elsenz führe. Im Falle eines Hochwassers stellt sie ein Hindernis dar, das den Abfluss des Wassers behindert.

Sechs bis acht Monate würden Abbruch und Neubau in Anspruch nehmen. Zuvor müsse ein Konzept erarbeitet werden, wie Feuerwehrleute und Besucher der Lindenbaumhalle dort weg- oder hinkommen. Rund 450.000 Euro sind für die neue Brücke veranschlagt. Einen Zuschuss in Höhe von 80.000 Euro erhält die Stadt aus dem Landesprogramm zur Brückensanierung - dies teilten die Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht Schütte (CDU) und Hermino Katzenstein (Grüne) mit. "Das ist super", zeigte sich Schutz begeistert. Das Brückenprogramm sei ein "Schritt in die richtige Richtung".