Sinsheim. (cba) Wo Menschen leben, gibt es auch Ratten. Der Nager einigermaßen Herr zu werden, ist ein Dauerthema. Doch wie, wenn das möglichst "nachhaltig", ohne Schaden für die Umwelt und ohne allzu große Tierquälerei geschehen soll? In Sinsheim wird jetzt ein neues Verfahren zur Rattenbekämpfung eingesetzt. Die Vorteile sind ein schneller Tod der Tiere sowie der Verzicht auf Chemie, denn die Nager werden mit Bolzen erschlagen. Das System wird seit vergangenem Jahr getestet, andere Städte wie Hockenheim haben es schon seit Längerem im Einsatz.

Der Rückzugsort der Ratten ist die Kanalisation. Dort sollen sie auch bekämpft werden. Die Freitagsgasse und der Bereich um die Alla-Hopp-Anlage wurden für die Testphase ausgewählt. "Die Ratten mit Gift zu bekämpfen, ist heute in der Intensität gar nicht mehr zulässig, denn in der Vergangenheit ist es vorgekommen, dass zu viele Giftstoffe ins Grundwasser gelangt sind", verdeutlicht Ordnungsamtsleiter Florian Zangl. Inzwischen würden chemische Giftmittel nur noch ausgebracht, wenn es punktuell starken Befall gibt.

"Wir sind auf das System der Firma ,Anticimex‘ gestoßen", berichtet der Ordnungsamtsleiter. Sensoren in sogenannten "Smart Pipes" spüren die Bewegungen oder Körperwärme der Ratte, dann sausen mehrere Schlagbolzen auf das arglose Tier herab. "Die Nager werden kurz und schmerzlos erschlagen. Das System ist vergleichbar mit einer kleinen Ratten-Guillotine", erklärt Zangl. Danach wird das tote Tier mit dem Abwasser einfach weggespült, und das System ist sofort wieder einsatzbereit. Die Methode soll den Kanal nicht verstopfen, schreibt die Firma auf ihrer Internetseite.

Während bei früheren Verfahren ein Mittel ausgebracht wurde, das als starker Blutverdünner wirkt und den Tod der Ratte über Tage hinauszögern konnte, wird bei diesem Verfahren kurzer Prozess gemacht. Der Leichnam landet in der Kläranlage. "So wird die Kanalisation schrittweise von Ratten befreit", erläutert Zangl. Wenn die Stadt einen Straßenzug säubern möchte, müssten zunächst mehrere solcher Systeme in den Abwasserrohren ausgebracht werden. Wenn der Befall minimiert wurde, reiche meist nur noch ein einziges aus. Es fungiere dann als sogenanntes Tor-System, das am Eingangsbereich zum betreffenden Straßenzug installiert wird und die Nager schon an der "Pforte" unschädlich macht. Das System dokumentiert auch, wie oft es auslöst, sodass abgeschätzt werden kann, wie viele Ratten es erwischt hat. "Doch Ratten sind klug. Wenn sie registrieren, dass sie in einem Bereich viele Verluste hinnehmen müssen, meiden sie diesen dann irgendwann auch", verdeutlicht Zangl die Schwierigkeiten.

Er spricht von einem "kostenintensiven und langwierigen Verfahren, weil wir natürlich nicht von heute auf morgen unsere gesamte Kanalisation mit diesem ,Smart Pipe‘-System versehen können". Vielmehr wolle man schrittweise vorgehen und habe sich zu Beginn des Jahres von der Freitagsgasse bis zum Karlsplatz vorgearbeitet. "Dann wird das System in der Innenstadt ausgeweitet." Es benötige eine "gewisse Zeit, um anzulaufen". Auch in den Teilorten könne man es eine Zeit lang einsetzen, wenn dort massiver Befall gemeldet wird.

Wie es punktuell zu größeren Rattenpopulationen kommen kann? "Das hängt vom Verhalten der Menschen ab und liegt beispielsweise daran, wie diese mit ihrem Müll umgehen, was sie im Garten haben oder wie viele Speisen sie draußen stehen lassen", erklärt Zangl. Den Rattenbefall im Auge zu behalten, sei ein Dauerthema, und regelmäßige Kampagnen zum Eindämmen sollen ein Überhandnehmen verhindern.

Bislang kostet das neue System nicht mehr als die herkömmliche Bekämpfung. "Wenn wir das ,Smart Pipe‘-System auf die ganze Stadt ausweiten würden, wäre es aber wahrscheinlich teurer", meint Zangl. Überdies seien im vergangenen Jahr weitere Angebote für heute zulässige Giftbekämpfungsmethoden eingeholt worden. Diese hätten das bisherige Budget jedoch um das Drei- bis Fünffache überstiegen. Denn diese Methoden sind aufwendiger und damit auch teurer. "Jetzt haben wir eine umweltverträglichere Variante, mit der wir gut arbeiten können", meint Zangl.