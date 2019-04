Von Christian Beck

Sinsheim. Die Bauarbeiten in und um die Stadthalle schreiten voran. Doch an so mancher Stelle hat es zuletzt kräftig gehakt - das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich. Ein Auftrag wurde einer Firma gar wieder entzogen. Und der Vorplatz wird wohl erst später fertig. Ein Überblick:

Pfusch am Bau hat laut Baudezernent Tobias Schutz und Architekt Daniel Ziebold für einigen Ärger und Zeitverzug gesorgt. Das Unternehmen, das den Estrich aufgebracht hat, habe laut Schutz "schlampig gearbeitet", es gebe ein "endlos langes Mängelprotokoll". In der Folge habe sich Schimmel auf Gipskartonplatten gebildet. Bereits fertiggestellte Wände mussten erneuert werden, Bodenleger hätten mit Ausgleichsmasse den unebenen Estrich bearbeiten müssen. In der Folge entzog die Stadtverwaltung den Auftrag und hat Regressforderungen gestellt. Laut Schutz haben diese Widrigkeiten für zwei bis drei Wochen Verzug gesorgt, dies sei aber aufholbar.

Der Vorplatz werde ziemlich sicher nicht Ende 2019 fertig. Laut Schutz kam es zu fünf Monaten Verzug, da ein Bewerber bei der ersten Ausschreibung ausgeschlossen worden war. Am Dienstagabend wurde der Auftrag über rund eine Million Euro nun einstimmig an die Firma AZ Straßen- & Pflasterbau aus Bad Rappenau vergeben. In sechs Wochen soll sie mit dem Rückbau des bisherigen Vorplatzes beginnen. So lange das Gerüst steht, könne aber nicht bis direkt an die Halle gepflastert werden. Bis zu den großen Veranstaltungen der Heimattage im kommenden Frühjahr werde der Platz aber auf jeden Fall fertig sein, betont Schutz. Was die Gestaltung anbelangt, orientiere man sich am Freibadvorplatz: Pflaster, Bepflanzungsinseln, Leuchten, Bänke und vieles mehr werde sich gleichen. Darüber hinaus soll es eine Baumgruppe und ein Wasserspiel geben. Für Autos ist der Vorplatz künftig tabu.

Extrawünsche sorgen für Mehrkosten: Mehrere Nachtragsangebote wurden vom Rat genehmigt. Für Diskussionen sorgten die Türen zum Saal - hier kostet die höhere Schallschutzklasse 40.000 Euro mehr. Baudezernent Schutz will "keine Kompromisse auf den letzten Metern", Alex Riederer stimmte dagegen, Reiner Schock enthielt sich. Die Elektroarbeiten werden rund 110.000 Euro teurer: Größere Pendelleuchten im Foyer kosten etwa 10.000 Euro mehr, für Bühnentechnik investiert die Stadt noch einmal 42.000 Euro extra. Unter anderem hat man sich für einen neuen Bühnenvorhang entschieden, der alte weist kein Brandschutzzertifikat auf.

b Außen ist laut Schutz die Wärmedämmung aus Steinwolle komplett. Beim Innenausbau sind laut Ziebold die Trockenbauarbeiten an Wänden und Decken demnächst abgeschlossen, Schreiner arbeiten gerade an Unterkonstruktionen für holzbeplankte Innenverkleidungen, beispielsweise für den Bereich zwischen Foyer und Saal.

Info: Einen Einblick können Interessierte im Rahmen des Tags der Städtebauförderung am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Mai, erhalten. Dann kann die Baustelle wieder besichtigt werden.