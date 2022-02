Sinsheim-Hilsbach. (tk) Schwarze Herzen, die am 26. Januar in Internet-Gruppen gepostet wurden, deuteten das für viele Unfassbare an: Plötzlich hieß es "Peter? Unser Peter?" Minuten später war klar, dass Peter Kesel gestorben ist. Plötzlich. Im Alter von 61 Jahren. Ein vielseitiger Mensch, der etliche Lücken hinterlässt.

Tausende kannten ihn wegen Dutzenden Dingen: Er war "Tattoo Peter", der als Tätowierer seit den 1990er-Jahren Zeichen gesetzt hat – als einer der ersten professionellen seiner Zunft im ländlichen Südwesten. Er war der Mann, der Hilsbach ein für viele sichtbares historisches Gesicht gab und Geschichte mit Gleichgesinnten lebendig auferstehen ließ. Und er war auch der Taucher, der einst bei größerem Medienecho in den Dorfbrunnen hinab gestiegen war, um zu sehen, was sich dort versteckt, ein Abenteurer. Dies alles und einiges mehr war Peter Kesel.

Ein Mann mit Ecken und Kanten, einer direkten Art, großem Herz und freundlichen Augen. So beschreiben ihn die, die ihn kannten: Mit seiner Fähigkeit, andere zu begeistern, war Kesel die Seele von "Tillys wilder Haufen": Gegründet im Jahr 1998 zum 1200. Hilsbacher Ortsjubiläum, wurde die Landsknechtstruppe zum Aushängeschild des historischen Stadtmauerdorfs auf dem Hügel und auch der Großen Kreisstadt Sinsheim, mit Böllerschüssen in historischer Gewandung bei vielen Anlässen.

"Peter hat das gelebt", sagt auch Ortsvorsteher Martin Gund. Immer professioneller wurden die Darstellungen eines Offizierslagers mit Marketenderei des Dreißigjährigen Kriegs, bei denen auch seine Frau Gisela und Sohn André mitmachten: Nichts kam von der Stange, Kostüme und Ausrüstung wurden regelrecht studiert und aus Originalmaterialien nachgebaut: Peter, gelernter Industriekaufmann, der immer die Nähe zum Handwerk suchte, schlüpfte in die Rolle des "Feldschär" – des Arzts bei den Schlachten: Akribisch schmiedete er anhand alter Zeichnungen ein Feldlazarett, mit dem durch Burgfeste und Szenetreffen in ganz Europa getourt wurde. Eine Landsknechtsstube wurde im Hilsbacher Alten Schulhaus stilecht eingerichtet; Hilsbachs kleinster Verein ist beim Dorffest großer Höhepunkt.

An der großen Glocke hingen dabei weder Kesels Name, noch was er sonst alles machte und bis zur Perfektion trieb: Denn mit der selben Konsequenz, mit der Kesel einst über das Lackieren mit der Airbrush zum Tätowieren kam, wurde er vom Sportschützen zum Jäger, und vom historischen Böllerschützen zum ambitionierten Handwerker und Sammler: Zahlreiche Musketen, Kanonen und Schwarzpulverböller verschiedenster Schlossvarianten entstanden in seiner Werkstatt. Fürs sogenannte Ordonnanzschießen liebte Kesel den Karabiner K 98 von Mauser, ein handliches Repetiergewehr, dessen verschiedene Typen er in einer in Fachkreisen bekannten Sammlung zusammentrug. Seine Expertise wurde geschätzt: "Peter hat immer gern Wissen geteilt und stand mit Rat und Tat zur Seite", sagt ein Schützenbruder aus Kesels Kirchardter Stammverein.

Auch das "Long Range"-Schießen über Distanzen von einem Kilometer und mehr faszinierte den hochgewachsenen Mann mit dem Musketierbart in den vergangenen Jahren: Ausgestattet mit einer Wiederlader-Lizenz war Kesel einer der wenigen Spezialisten im Land, die Munition selbst herstellen dürfen. Im Spätjahr 2021 war seine Kombination aus Geschoss, Hülse und Ladung so gut, dass die Treffer über 1200 Meter präzise auf den Zielscheiben saßen.

Verewigt im Gedächtnis der Stadt Sinsheim wurde Kesel auch im Zuge der Landesheimattage 2020: Eines der Porträtfotos in Rasso Bruckerts Buch "Sinsheimer Begegnungen" zeigt seine markanten Gesichtszüge, dahinter ein von ihm tätowierter Frauenrücken.

Zur Jagd ging Kesel überwiegend in Zuzenhausen, war "gern und oft gesehener Gast" im Sinsheimer Jagdrevier I im Großen Wald, wie es von dort heißt. Peter Kesel wird am Samstag, 5. Februar, um 11 Uhr auf dem Hilsbacher Friedhof beigesetzt.